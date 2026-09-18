VIDEO: मेरठ में बदमाशों ने पुलिस टीम पर किया फायर, जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से एक घायल; साथी सहित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ। भावनपुर पुलिस की गुरुवार देर रात में गांव किनानगर में हाईवे पर गोतस्करों से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से एक गोतस्कर घायल हो गया।

इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दूसरे गोतस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से गोकशी के उपकरण, तमंचा व बिना नंबर की एक बाइक बरामद की है।

पुलिस के अनुसार आठ सितंबर की रात में गांव किनानगर निवासी सुशील तोमर के खेत में गोकशी की वारदात को अंजाम दिया गया था। अगले दिन ग्रामीणों ने गोवंश के अवशेष देख विरोध किया था।

पुलिस ने सुशील तोमर की तहरीर पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया था। गुरुवार रात पुलिस टीम गांव किनानगर के पास हाईवे पर गस्त कर रही थी, इसी दौरान पुलिस को बाइक सवार दो युवक आते दिखाई दिए।

पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो एक युवक ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली एक गोकश के पैर में जा लगी, वहीं दूसरे गोकश ने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया।