SSP ने दारोगा से क्या काम करने को कहा जो जवाब मिला- 'यह पहली बार देखी है', IPS अफसर भी हो गए हैरान

जागरण संवाददाता, मेरठ। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने गुरुवार को लिसाड़ी गेट थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दारोगा व सिपाही हथियार चलाने में नाकाम रहे। एसएसपी ने दारोगा को पिस्टल चलाने को कहा तो उसने कहा, यह पहली बार देखी है, अब तक इसे नहीं चलाया है। आंसू गैस का गोला चलाने की जानकारी भी कई पुलिसकर्मियों नहीं दे पाए। एसएसपी ने ऐसे पुलिसकर्मियों को अलग लाइन में खड़ा किया और नाराजगी जताई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी देर रात लिसाड़ी गेट थाने पहुंचे। यहां एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, सीओ कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने उनकी आगवानी की। एसएसपी ने थाने के हथियार, माल, रिकार्ड रूम, शौचालय, हवालात, भवन व कैंपस का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा।