SSP ने दारोगा से क्या काम करने को कहा जो जवाब मिला- 'यह पहली बार देखी है', IPS अफसर भी हो गए हैरान
मेरठ के एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने लिसाड़ी गेट थाने का निरीक्षण किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी हथियार चलाने में विफल रहे। एक दारोगा ने तो पिस्टल पहली बार देखने की बात कही। एसएसपी ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताई और एसपी सिटी को पुलिसकर्मियों को हथियारों के उचित संचालन का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने थाने के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर साफ़-सफ़ाई पर जोर दिया।
जागरण संवाददाता, मेरठ। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने गुरुवार को लिसाड़ी गेट थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दारोगा व सिपाही हथियार चलाने में नाकाम रहे। एसएसपी ने दारोगा को पिस्टल चलाने को कहा तो उसने कहा, यह पहली बार देखी है, अब तक इसे नहीं चलाया है। आंसू गैस का गोला चलाने की जानकारी भी कई पुलिसकर्मियों नहीं दे पाए। एसएसपी ने ऐसे पुलिसकर्मियों को अलग लाइन में खड़ा किया और नाराजगी जताई।
एसएसपी देर रात लिसाड़ी गेट थाने पहुंचे। यहां एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, सीओ कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने उनकी आगवानी की। एसएसपी ने थाने के हथियार, माल, रिकार्ड रूम, शौचालय, हवालात, भवन व कैंपस का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा।
एसएसपी ने पुलिसकर्मियों से मौजूद विभिन्न हथियार संचालन की जानकारी मांगी। इसमें चौकी इंचार्ज समरगार्डन, दारोगा यतेन्द्र, दारोगा रोहण अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। एसएसपी ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने एसपी सिटी से सभी पुलिसकर्मियों को समुचित जानकारी व हथियारों का अच्छी तरह संचालन व जानकारी देने को कहा।
