    PRV पर तैनात UP पुलिस के हेड कांस्टेबल ने सिगरेट पी तो दारोगा ने दिया चौंकाने वाला जवाब

    By Sushil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    मेरठ में टीपीनगर थाने के दिल्ली रोड पर पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल को सिगरेट पीते पकड़ा गया। सीओ ब्रह्मपुरी ने हेड कांस्टेबल को सिगरेट पीते देख दारो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मेरठ। पुलिसकर्मी वर्दी में होने के बाद भी नशे से गुरेज नहीं कर रहे। सोमवार रात रेलवे रोड थाना प्रभारी धीरज सिंह को नशे में देखकर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह भी हैरान रहे गए। वह ड्यूटी के दौरान थाने के आवास से शराब के नशे में धुत होकर निकले थे।

    थानाक्षेत्र में मारपीट और पथराव की घटना को लेकर सीओ और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे थे। तभी इंस्पेक्टर शराब के नशे में मिले। थाना प्रभारी का मेडिकल कराया तो शराब पीने की पुष्टि हुई। इसी तरह से टीपीनगर थानाक्षेत्र के दिल्ली रोड पर पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी भी सिगरेट पीता मिला। सोमवार रात सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने चेकिंग के दौरान दिल्ली रोड पर पीआरवी पर तैनात हेड कांस्टेबल सतेंद्र को सिगरेट पीते देख लिया गया।
    सीओ ने दारोगा सतेंद्र से पूछा गया कि उन्होंने हेड कांस्टेबल को सिगरेट पीने से क्यों नहीं रोका। दारोगा का जवाब था कि वह कैसे रोक सकता है। इसके बाद सीओ ने पीआरवी पर तैनात दारोगा और हेड कांस्टेबल के खिलाफ टीपीनगर थाने में तस्करा डलवा दिया। हालांकि किसी शीर्ष अधिकारी को इसकी रिपोर्ट नहीं दी। नियमावली के मुताबिक, खाकी वर्दी पहनकर कोई भी पुलिसकर्मी सिगरेट या शराब नहीं पी सकता। इंस्पेक्टर अरुण कुमार मिश्रा का तर्क है कि थाने की जीडी में तस्करा डालना विभागीय कार्रवाई में आता है।


    निकाह कराने के नाम पर बुजुर्ग से 10 लाख हड़पे

    जासं, मेरठ: भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मेदपुर निवासी बुजुर्ग ने साथ में काम करने वाले दो लोगों पर निकाह कराने के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने जब अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है।
    मेदपुर गांव निवासी 58 वर्षीय चेयरमैन ने बताया कि पिछले चार साल से वह सरफराज आलम फूला कोल्ड स्टोरेज पर काम कर रहा है। यहां उसकी मुलाकात किठौर के गांव मंडोली निवासी दो लोगों से हुई। आरोप है कि दोनों ने उसका निकाह कराने की बात कही। साथ ही कहा कि आड़ गांव निवासी एक महिला उनकी परिचित है। वह इस समय डासना जेल में बंद है। वे लोग महिला के जमानत पर आने के बाद उससे निकाह करा देंगे। आरोपितों ने महिला की जमानत कराने के नाम धीरे-धीरे 10 लाख रुपये ले लिए।
    .जब उसने निकाह का दबाव बनाया तो आरोपितों ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। वह उनके घर पहुंचा तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और हत्या की धमकी दे डाली। पीड़ित ने मामले की तहरीर भावनपुर थाने में दी। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। जनसुनवाई कर रहीं ब्रह्मपुरी सीओ सौम्या अस्थाना ने पीड़ित व्यक्ति को मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया।