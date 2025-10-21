UP News: नशामुक्ति केंद्र में युवक के पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसा, ऊपर से तकिया रखकर मौत के घाट उतारा

जागरण संवाददाता, मेरठ। गंगानगर के नया सवेरा नशामुक्ति केंद्र में बर्बरता के मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी। सोमवार की रात को नशामुक्ति केंद्र के दो हिस्सेदारों ने युवक के पैर बांध कर मुंह में कपड़ा ठूंसा और ऊपर से तकिया रखकर मौत के घाट उतार दिया। संदिग्ध मौत दिखाकर परिवार को मामले की जानकारी दी।

सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले से पर्दा हटा दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तरफ से हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

गंगानगर की न्यू शिवलोक कालोनी निवासी सुनील कुमार ने अम्हेड़ा में नया सेवरा नशामुक्ति केंद्र खोला था। इंचौली के मुजफ्फरनगर सैनी निवासी अरविंद्र को भी केंद्र में हिस्सेदार बना लिया। इस समय नशा मुक्ति केंद्र में 27 लोगों को उपचार चल रहा था। भावनपुर के जेई निवासी नूर मोहम्मद ने बताया कि उन्होंने अपने 25 वर्षीय बेटे फमीद को भी 15 अक्टूबर को नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। फमीद नशे का आदी हो चुका था।

उसका नशा छुड़ाने के लिए परिवार के लोग काफी प्रयास कर चुके थे। उनकी सभी कोशिश नाकाम होने के बाद भी नशा मुक्ति केंद्र में लाया गया था। बताया जाता है कि 20 अक्टूबर की रात को फमीद की मौत हो गईं।

नशामुक्ति केंद्र की तरफ से मामले की सूचना परिवार को दी गई। परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की।

इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि बेड पर फमीद के दोनों पैर रस्सी से बांध दिए गए थे। उसके बाद मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसके बाद मुंह पर तकिया भी रखा गया। तब दम घुट जाने से फमीद की मौत हो गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हो गया कि मुंह दबाने से फमीद की मौत हुई है। तब पुलिस ने उसके पिता की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र के मालिक सुनील कुमार और हिस्सेदार अरविंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।

दोनों ही आरोपितों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नशा मुक्ति केंद्र का लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी भेज दी गई है। डिप्टी सीएमओ सुधीर कुमार ने भी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर केंद्र की जांच पड़ताल की है।

एसएसपी डा. विपिन ताडा का कहना है कि नशामुक्ति केंद्र में दुव्यहार करते हुए युवक की हत्या कर दी है। केंद्र के दोनों हिस्सेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों ही आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही संबंधित विभागाें को नशामुक्ति केंद्र की रिपोर्ट भेज दी गई है।