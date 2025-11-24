Meerut News: महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान 

संवाद सूत्र, जागरण. लावड़ (मेरठ)। जोया कॉलोनी निवासी एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उसके बच्चे अनाथ हो गए हैं। उसके पति की दो वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। मृतका के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं।

लावड़ नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड-दो स्थित जोया कॉलोनी निवासी बंजारा समाज की 37 वर्षीय महिला रेशमा की रविवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मां की मौत के बाद उसके छह नाबालिग बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। रेशमा के पति याकूब की दो वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। तभी से रेशमा बच्चों का पाल रही थी।