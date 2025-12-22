तुझे भी तेरे बच्चों की तरह मौत के घाट उतार देंगे... बेटे व पौत्र की हत्या के मुकदमे में पैरवी कर रही वृद्धा को धमकी

जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। अपने बेटे और पौत्र की हत्या के मुकदमे में छह अप्रैल 2022 से पैरवी कर रही पीड़ित वृद्धा को फोन पर हत्या की धमकी मिली है। पीड़िता ने कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में न्यू सैनिक विहार कालोनी निवासी भूपेंद्र का शामली जिले में कांधला थाना क्षेत्र का गांव मखमूलपुर निवासी विक्रांत से रुपयों के लेनदेन का विवाद था। विक्रांत यूपी पुलिस में सिपाही है और वर्तमान में गौतमबुद्धनगर तैनाती है। बताया जाता है कि छह अप्रैल 2022 को विक्रांत ने भूपेंद्र को बातचीत के लिए कांधला बुलाया।

भूपेंद्र अपने बेटे अर्जुन के साथ कांधला पहुंचा। उसके बाद पिता-पुत्र का गोली लगा शव कांधला के पास खेत में पड़ा मिला था। इसके बाद सिपाही विक्रांत, उसके भाई गौरव और पड़ोसी मोनू के खिलाफ कांधला थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। तीनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

फोन पर हुई बातचीत में भूपेंद्र की मां सुदेश देवी ने बताया कि उनका बेटे भूपेंद्र और पौत्र अर्जुन को सिपाही विक्रांत ने अपने साथियों संग मिलकर मार दिया था। उसी केस में वह पैरवी कर रही हैं। 20 दिसंबर को सुदेश देवी के मोबाइल पर धमकी भरी काल आई, जिसमें कालर ने कहा कि मैं मखमूलपुर से विक्रांत का दोस्त बोल रहा हूं।