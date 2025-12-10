Meerut News : विकास त्यागी का रिमांड मंजूर, पुलिस सुरक्षा में भेजा जेल, स्पा सेंटर में जिस्मफरोशी का मामला 

जागरण संवाददाता, मेरठ। दिनभर की जद्दोजहद के बाद आखिर कार पाइनो कूलर्स एडवरटाइज एजेंसी के मालिक विकास त्यागी का कोर्ट ने रिमांड बनाया गया। शाम को कोर्ट से पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया। विकास के अधिवक्ता की तरफ से जमानत के लिए अर्जी लगाई गईं थी। उक्त पर सुनवाई के लिए गुरुवार को समय दिया गया है। आरोपित के अधिवक्ता की तरफ से विकास त्यागी की पत्नी को भी आरोपित बनाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए अदालत में एएसपी के खिलाफ अर्जी लगाई थी। हालांकि एएसपी की तरफ से केस डायरी में विकास की पत्नी का नाम उजागर नहीं किया गया।

जागृति विहार निवासी विकास त्यागी ने गढ़ रोड स्थित सम्राट शापिंग माल के प्रथम और तृतीय तल को खरीद रखा है। प्रथम तल को फिरोजपुर पंजाब के राजवीर को एक साल से किराए पर दे रखा था। राजवीर ने यहां कंप्यूटर डिजाइनिंग का बोर्ड लगा रखा था। जबकि यहां स्पा सेंटर चला रखा था। आरोप है कि उक्त स्पा सेंटर में लड़कियों से जिस्मफरोशी कराई जा रही थी। 14 सितंबर को सीओ सिविल लाइन के साथ इंस्पेक्टर नौचंदी और इंस्पेक्टर मेडिकल की टीम ने प्रथम तल पर छापेमारी की थी।

वहां से एक रिसेप्शनिस्ट, आठ लड़कियां और तीन ग्राहक पकड़े गए। सभी लड़कियों को थाने से जमानत दे दी गई, जबकि परतापुर निवासी रिसेप्शनिस्ट आसिया सचदेवा और सेंटर संचालक राजवीर निवासी फिरोजपुर पंजाब, ग्राहक मुजफ्फरनगर के मीरापुर निवासी तालिब, शास्त्रीनगर के नवाजिश और जाकिर हुसैन कालोनी के माज को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सभी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

मंगलवार को एएसपी अंतरिक्ष जैन की टीम ने विकास त्यागी को गिरफ्तार कर सिविल लाइंस थाने में रखा गया।

बुधवार की विकास त्यागी को कोर्ट में पेश किया। अदालत के बाहर ही विकास त्यागी से एएसपी गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर कराने लगे। तब उनके अधिवक्ताओं ने हंगामा कर दिया। विकास त्यागी ने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया, तब एएसपी ने जीडी में तस्करा डालकर विकास त्यागी की गिरफ्तारी दिखाई। उस समय एएसपी से काफी देर तक कचहरी में जमकर बहस हुई। तब एएसपी ने बताया कि विकास त्यागी की पत्नी भी उक्त शापिंग माल में हिस्सेदार है। उसका नाम भी मुकदमे में बढ़ा दिया जाएगा। तभी आरोपित के अधिवक्ता की तरफ से अदालत में एक शिकायत अर्जी लगाई। दर्शाया गया कि एएसपी रंजिशन विकास त्यागी की पत्नी को आरोपित बना रहे है। हालांकि एएसपी की तरफ से कोर्ट में पेश की गई केस डायरी ने उनकी पत्नी को आरोपित नहीं बनाया गया।

एएसपी कोतवाली अंतरिक्ष जैन का कहना है कि विकास त्यागी ने गिरफ्तारी के बाद हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। थाने की जीडी में तस्करा डालकर गिरफ्तारी दिखा दी गई है। अदालत ने भी विकास त्यागी का रिमांड बनाकर पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया। उनके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी लगाई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई के आदेश हुए है। फिलहाल उनकी पत्नी का इस प्रकरण में शामिल होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।