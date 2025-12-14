हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर 17 दिसंबर को मेरठ बंद को विभिन्न संगठनों का समर्थन, वकीलों की टीमें लगाएंगी राउंड

Language
    By Anuj Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:10 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर 17 दिसंबर को केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा किए जाने वाले पूर्ण बंद को प्रत्येक संगठन का समर्थन मिल रहा है। शनिवार को भी दर्जन भर से ज्यादा बाजारों के व्यापार संघ ने अपना समर्थन पत्र सौंपा।

    केंद्रीय संघर्ष समिति की अपील पर कृषि उत्पादन नवीन मंडी स्थल में सब्जी मंडी और अनाज मंडी एसोसिएशन ने 17 दिसंबर को मंडी बंद रखने की घोषणा की। फल मंडी भी रविवार तक अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगी। बंद को लेकर शहर के अधिकांश बाजारों में बैनर लगाकर प्रचार किया जा रहा है। अधिकांश पेट्रोल पंपों पर भी बंद में शामिल रहने की घोषणा के फ्लेक्स लगा दिए गए हैं।

    शनिवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष के चेयरमैन संजय शर्मा, संयोजक राजेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में पूर्व अध्यक्ष, महामंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने नवीन मंडी व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता से मिलकर 17 दिसंबर के बंद के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया। नवीन मंडी सब्जी व्यापारी एकता समिति अध्यक्ष भूषण शर्मा ने भी बंद में साथ देने की लिखित घोषणा की।

    संजय शर्मा और राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि मेजर ध्यानचंद नगर इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल पुंडीर, भू़ड बराल व्यापार संघ अध्यक्ष निशांत गुड्डु, रिठानी व्यापार संघ अध्यक्ष सुनील वर्मा, वेदव्यासपुरी व्यापार संघ अध्यक्ष योगेंद्र जाटव परतापुर इंडस्ट्रीयल एस्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष निपुण जैन, सरस्वति इंडस्ट्रीयल एस्टेट मैनुफेक्चर्रस एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, हाल सेल एंड रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन खैरनगर अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह, वैली बाजार व्यापार संघ अध्यक्ष वसीम, घंटाघर व्यापार संघ अध्यक्ष उमरदीन, लालकुर्ती पैठ व्यापार संघ, कैंटोंमेंट खोखा होल्डर्स यूनियन अध्यक्ष लक्की सेठी से 17 दिसंबर के बंद में पूर्ण साथ देने की घोषणा की है।

    मेरठ शहर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे कमलदत्त शर्मा से भी बार पदाधिकारियों ने मिलकर बंद में समर्थन मांगा। शहर के अधिकांश बाजारों और पेट्रोंल पंपों पर भी बंद के समर्थन के बैनर लग गए हैं। पेट्रोल पंपों पर फ्लेक्स लगाकर 17 दिसंबर को पेट्रोल पंप बंद रखने की जानकारी भी उपभोक्ताओं को दी जा रही है।

    वकीलों की 10 टीमें लगाएंगी शहर में राउंड, 40 संभालेंगी चौराहे और बाजार

    केंद्रीय संघर्ष समिति चेयरमैन संजय शर्मा ने बताया कि 15 दिसंबर को दोनों बार की संयुक्त आम सभा में मेरठ बंद की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। दस दस अधिवक्ताओं की 50 टीमें गठित कर दी गई हैं। उनमें से दस टीमें शहर में खुले वाहनों में लाउडस्पीकर लगाकर राउंड पर रहकर प्रचार करेंगी तथा 40 टीमें शहर में विभिन्न प्रमुख चौराहों और बाजारों पर मौजूद रहकर बंद में सहयोग करेंगी।