Meerut Top News: मेरठ और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, जो 19 दिसंबर 2025 की शाम तक रहीं सुर्खियों में
जागरण टीम, मेरठ। मेरठ और आसपास जिलों में आज कई प्रमुख मामले चर्चा में हैं। यहां हम आपको ऐसी ही बड़ी खबरों को कम शब्दों में बताने जा रहे हैं।
मोहकमपुर में टीनशेड के अंदर फटा सिलेंडर, परिवार बचा
मेरठ : टीपीनगर थाना क्षेत्र के मोहकमपुर में टीनशेड के अंदर खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। सिलेंडर में आग लगते ही तिलक राम व उसके परिवार के सदस्यों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। इसके बाद दमकल की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया।
सांड़ से टकराकर जाम हुए ट्रेन के इंजन के पहिए, बड़ा हादसा टला
बागपत : कोहरे के कारण स्टेशन पर ही सांड़ से टकराकर पैसेंजर ट्रेन का इंजन जाम हो गया। गनीमत रही कि उस समय ट्रेन की स्पीड बहुत कम थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दिल्ली से इंजीनियरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर इंजन की मरम्मत की। करीब ढाई घंटे बाद ट्रेन गंतव्य को रवाना हुई।
यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेल मार्ग पर बागपत रोड स्टेशन के पास गुरुवार रात सहारनपुर से दिल्ली को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन (नंबर 64028) रात करीब साढ़े दस बजे बागपत रोड स्टेशन के पास पहुंची, तो ट्रैक पर घूम रहे एक सांड से टकरा गई।
इससे ट्रेन का इंजन जाम हो गया। स्टेशन के स्टाफ ने संबंधित रेलवे अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। दिल्ली से रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और इंजन से सांड़ के अवशेषों को निकालकर इंजन की मरम्मत की गई।
गले में रस्सी फंसने से पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत
बागपत : बरनावा मार्ग पर गांव पलड़ा के पास सूखा पेड़ तोड़ते समय रस्सी टूटकर बाइक सवार युवक के गले में फंस गई, युवक बाइक समेत पेड़ से जा टकराया। घायल युवक को पुलिस ने बिनौली सीएचसी भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक जिला मुजफ्फरनगर के गांव टांडा माजरा का नितेश पुत्र सोमपाल था। जो अपनी ही शादी के कार्ड बांटने जा रहा था।
सीबीआइ अधिकारी बता फर्नीचर व्यापारी के मकान में दस लाख का डाका
बुलंदशहर : बदमाशों ने दिनदहाड़े खुद को सीबीआइ अधिकारी बताकर फर्नीचर व्यापारी के मकान में करीब दस लाख रुपये की डकैती डाली। पांच सशस्त्र बदताश पांच लाख रुपये व पांच लाख के जेवरात ले गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अनूपशहर के मुहल्ला पोखर निवासी शंकर भगवान फर्नीचर व्यापारी है। शंकर भगवान का पुत्र अभिषेक शुक्रवार सुबह लगभग 8:30 बजे दुकान खोलने के लिए मकान से चला गया। मकान में शंकर भगवान, पत्नी साधना, पुत्रवधू कनिका तथा दो पोते मौजूद थे। तभी पांच लोग मकान पर पहुंचे और खुद को सीबीआइ अधिकारी बताते हुए मकान का दरवाजा खटखटाया। स्वजन के मकान का दरवाजे खोलने पर पांचों मकान के अंदर घुस गए। इसके बाद पांचों ने तमंचे के बल पर सभी को बंधक बना लिया। बदमाश डाका डालकर फरार हो गए।
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी भाई-बहन को आजीवन करावास
मुजफ्फरनगर : अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, पोक्सो एक्ट कोर्ट ने मंसूरपुर थाना क्षेत्र के एक दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई है। किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म के दोषी हसन चौधरी पुत्र अयूब और उसकी बहन शकीला पत्नी रशीद को पोक्सो न्यायालय-दो की न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने सश्रम आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। आरोपितों ने किशोरी को बहलाकर बंधक बनाया था। आरोपित ने उसके अश्लील फोटो खींचे थे, जिनके माध्यम से प्रताड़ित किया गया।
पिता के साथ शराब की दुकान में चोरी करता था किशोर, दोनों पकड़े
मुजफ्फरनगर : पिता के साथ शराब की दुकानों में चोरी करने वाले 12 साल के लड़के और उसके पिता को नगर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। पिता-पुत्र एक साथ जाकर चोरी करते थे। खास बात यह है कि ये दोनों केवल शराब की दुकानों को निशाना बनाते थे। बच्चा शराब की दुकान के अंदर जाकर नगदी के साथ पिता के लिए शराब की बोतल चुराता था। आरोपित पिता-पुत्र मूलरूप से मेरठ के रहने वाले हैं, फिलहाल नोएडा में किराए पर रहते हैं।
चकबंदी कोर्ट के बाहर महिला ने पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास
शामली : शामली कलक्ट्रेट में गांव सुन्ना निवासी संगीता एक थैले में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पहुंची और चकबंदी कोर्ट के बाहर अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को आत्मदाह करने से रोका। महिला ने मुख्यमंत्री के नाम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कुछ अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया है। बाद में आदर्श मंडी पुलिस पहुंची और महिला को अपने साथ ले गई थी।
गैंग रेप पीड़िता पर मुकदमा वापस न लेने पर किया हमला
बिजनौर : हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाना में दी गई तहरीर में बताया कि 24 सितंबर 2025 को गांव के एक युवक ने मदरसा के मौलाना के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। जिसके चलते पुलिस ने उस दौरान दोनों आरोपियों को कार्रवाई करते हुए आवश्यक धाराओं में जेल भेज दिया था जो अब भी जेल में बंद हैं। आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों के पक्ष में दुष्कर्म का मुकदमा वापस लेने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है। और हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
ग्रामीण के घर पहुंच कर तमंचे से फायरिंग, जान से मारने की धमकी दी
बिजनौर : नहटौर क्षेत्र के गांव पपसरा जलालपुर में एक ग्रामीण के घर गुरुवार रात कुछ लोगों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। गांव निवासी कुलदीप का आरोप है कि गांव का ही एक युवक अपने साथियों के साथ आया, गाली गलौज करते हुए उसने तमंचे से फायरिंग की। इस मामले की सूचना कुलदीप ने पुलिस को दी। थानाध्यक्ष धीरज नागर का कहना है कि कुलदीप की तहरीर के आधार जांच की जा रही है।
नकाबपोश बदमाशों ने पूर्व प्रधानाचार्य से की 32 हजार की लूट
सहारनपुर : बड़गांव क्षेत्र में देर शाम घर लौट रहे पूर्व प्रधानाचार्य से नकाबपोश बदमाश 32 हजार रुपए की नगदी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित घटना की थाने पर तहरीर के कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र के गांव सांवतखेड़ी निवासी पूर्व प्रधानाचार्य अशोक कुमार गुरुवार देर शाम कस्बे से बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। अभी वह सहजी-सांवतखेड़ी के बीच के चौराहे पर पहुंचे तो नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर बाइक से नीचे गिरा गया। बदमाश पूर्व प्रधानाचार्य से 32 हजार की नगदी लूटकर जंगल के रास्ते फरार हो गए।
प्रोविजनल स्टोर का गेट तोड़कर डेढ़ लाख से अधिक की चोरी
सहारनपुर : गागलहेड़ी क्षेत्र में चोरों ने चांद प्रोविजनल स्टोर का गेट तोड़कर डेढ़ लाख से अधिक का समान व नगदी पर हाथ साफ किया। चोरों ने तीन माह में तीसरी बार चांद प्रोविजनल स्टोर को निशाना बनाया, खुलासा एक का भी नही हुआ। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है।
