    'आइ लव मोहम्मद' बैनर को लेकर मेरठ में 3 गिरफ्तारी, पुलिस बोली- पोस्टर 15 दिन पुराना है

    By Lokesh Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:59 PM (IST)

    मेरठ के मवाना में आई लव मोहम्मद का बैनर सोशल मीडिया पर वायरल होने से तनाव बढ़ गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छह युवकों में से तीन को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य की तलाश जारी है। इससे पहले भी कस्बे में ऐसे पोस्टर लगे थे जिस पर विवाद हुआ था। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    इंटरनेट पर प्रसारित किया किए आइ लव मोहम्मद के बैनर, तीन गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, मवाना। कस्बे में घरों पर आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर आइ लव मोहम्मद का बैनर प्रसारित हो गया। बैनर लिए युवाओं ने फोटो किला बस स्टैंड पर खींचा है। उसे शुक्रवार को विभिन्न ग्रुप पर प्रसारित किया गया। पोस्टर प्रसारित होते ही हड़कंप मच गया।

    पुलिस ने तत्काल बैनर लिए छह युवकों में से तीन को गिरफ्तार कर लिया। फरार तीन आरोपितों व फोटो प्रसारित करने वालों की पुलिस तलाश कर रही है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। फरार आरोपितों व फोटो प्रसारित करने वालों की तलाश की जा रही है। उन्होंने फोटो को 15 दिन पुराना बताया है।

    कस्बे में चार दिन पूर्व घरों पर आइ लव मोहम्मद के पोस्टर चस्पा किए गए है। काफी संख्या में चस्पा इन पोस्टर की जानकारी पर हिंदू संगठन के नेताओं व लोगों ने आपत्ति जताई थी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घरों पर चस्पा पोस्टर हटवा दिए थे।

    मवाना थाने के दारोगा मनोज कुमार ने पांच लोगों के खिलाफ इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस इस मामले से जुड़े लोगों की पहचान में जुटी है। शुक्रवार को एक बार फिर आइ लव मोहम्मद का मामला सुर्खियों में आ गया। इंटरनेट मीडिया पर कुछ लोगों ने आइ लव मोहम्मद का बैनर लेकर फोटो प्रसारित कर दिया।

    इसकी जानकारी जैसे ही लोगों को मिली, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। हिंदू संगठन एक बार फिर सक्रिय हो गए। मामला गर्माता देख पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। पुलिस ने फोटो में बैनर लिए नजर आ रहे तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। बाकी की तलाश की तो वह फरार हो गए। फोटो में आठ लोग नजर आ रहे हैं।

    फरार लोगों में एक नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाला भी है। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पोस्टर चिपकाने व बैनर लहराने वाले लोगों व ऐसी पोस्ट को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने वालों की पहचान की जा रही है।कुछ संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। नामजद आरोपितों की तलाश में कई टीम लगाई गई है।