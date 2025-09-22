Language
    Meerut News : सलावा में तनाव का माहौल जारी, आधी रात को तोड़ी दीवार; गांव में भारी पुलिस बल तैनात

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:29 AM (IST)

    मेरठ के सलावा गांव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा दीवार का पुनर्निर्माण शुरू करने से विवाद बढ़ गया। राजपूत समाज ने पंचायत बुलाई लेकिन पुलिस ने उन्हें शांत कर दिया। एसडीएम के अनुसार मुस्लिम समुदाय ने खुद ही दीवार तोड़ दी। गांव में तनावपूर्ण शांति है भारी पुलिस बल तैनात है।

    सलावा में तनाव का माहौल जारी। (प्रतीकात्मक फोटो)

    रविवार को ध्वस्त किए अवैध मकान की दीवार का निर्माण शुरु होने पर खड़ा हो गया था विवाद, पुलिस ने राजपूत समाज के लोगों को समझाबुझाकर किया था शांत, एसडीएम बोले मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वयं तोड़ी दीवार

    जागरण संवाददाता, सरधना । थाना क्षेत्र के सलावा गांव में बुलडोजर चलने की कार्रवाई के बाद शनिवार देर रात मुस्लिम समाज के लोगों ने दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। जिसके चलते अगले दिन रविवार को विवाद खड़ा हो गया था। जिस पर राजपूत समाज के लोगों ने पंचायत बुलाने के लिए गांव में मुनादी करा दी थी।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने राजपूत समाज के लोगों को समझाबुझा दिया था। लेकिन, शनिवार देर रात किसी ने आधी-अधुरी दीवार तोड़ दी। हालांकि एसडीएम का कहना है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वयं दीवार तोड़ दी।

    भारी पुलिस बल तैनात

    फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था को गांव में भारी पुलिस बल तैनात है।

    बीते मंगलवार रात को सलावा गांव में मछली पकड़ने और पीएम और सीएम पर टिप्पणी को लेकर सांप्रदायिक संघर्ष हो गया था। इसके बाद गुरुवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलडोजर चलवाकर नाले पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया था।

    संघर्ष के बाद राजपूत समाज ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाकर नाले पर कब्जा कर लिया है। जिसके चलते गांव में जलभराव की स्थिति रहती है। इस पर उन्होंने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाने की मांग की थी।

    गुरुवार को अधिकारियों ने समीर व अहसान की डेरी व घर का हिस्सा ढहा दिया था। इस कार्रवाई के बाद राजपूत समाज के लोगों ने मुख्य आरोपित के घर पर बुलडोजर चलवाने की मांग करते हुए हंगामा किया था। जिस पर अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कर दिया था।

    अधिकारियों की दो टूक

    हालांकि, अधिकारियों ने दो टूक कहा था कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है। शनिवार को दिन में तनाव पूर्ण शांति रही। लेकिन, देर रात मुस्लिम समाज के लोगों ने दीवार का पुनर्निर्माण कर दिया था। जिस पर माहौल गरमा गया था।

    राजपूत समाज के लोगों ने रविवार दोपहर दो बजे गांव में पंचायत आयोजित करने का ऐलान कराकर मुनादी करा दी। जिसके बाद पुलिस ने राजपूत समाज के लोगों से वार्ता कर किसी तरह पंचायत को स्थगित करा दिया था।

    साथ ही निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। किंतु देर रात मुस्लिम समाज द्वारा बनी दीवार किसी ने तोड़ दी। जिसके चलते अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति मच गई और पुलिस जांच में फिर से जुट गई। एसडीएम उदित नारायण सेंगर ने बताया कि जांच में सामने आया है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वयं ही दीवार तोड़ दी है। गांव में सुरक्षा व्यवस्था के मददेनजर पुलिस बल मौजूद है।