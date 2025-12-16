Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ में रोडवेज बस ने स्कूटी सवार छात्रा को कुचला, मौत, अन्य घटना में रोटावेटर की चपेट में आकर CRPF जवान की मौत

    By Praveen VashishthaEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    मेरठ के भैंसाली बस अड्डे के पास एक कालेज जा रही छात्रा को रोडवेज बस ने कुचल दिया। छात्रा दो बसों के बीच संतुलन बिगड़ने से गिरी और गंभीर हालत में उसे अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    मेरठ में भैंसाली बस अड्डे के पास रोडवेज ने छात्रा को कुचला, मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भैंसाली बस अड्डे के पास कॉलेज जा रही एक छात्रा को रोडवेज बस ने कुचल दिया। छात्रा दो बसों के बीच आ गई थी और संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क पर गिर गई थी। गंभीर हालत में छात्रा को बेगमपुल के दयानंद नर्सिंग होम ले जाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
    कंकरखेड़ा के नगलाताशी गांव निवासी अक्सा ईडन गार्डन कॉलोनी में रह रही थी। वह कक्षा का 11 की छात्रा है। वह स्कूटी से डोगरा लाइन सदर स्थित स्कूल जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों बताया कि अक्सा भैंसाली बस अड्डे के पास पहुंची तभी सामने से आ रही एक रोडवेज व निजी बस के बीच में वह अचानक पहुंच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डर के कारण उसकी स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई। इसी दौरान रोडवेज बस आगे बढ़ी और उसने अक्सा को कुचल दिया। बस लेकर चालक चला गया। आसपास के लोगों ने तत्काल अक्सा को बेगम पुल के दयानंद नर्सिंग होम पहुंचाया यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची लाल कुर्ती पुलिस ने अक्सा के पास से मिले सामान के आधार पर स्वजन को सूचना दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस की पहचान का प्रयास कर रही है।

    गांव मटोरा में रोटावेटर की चपेट में आकर सीआरपीएफ जवान की मौत

    जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। मवाना थाना क्षेत्र के गांव मटोरा में 43 वर्षीय सत्येंद्र पुत्र सुखबीर खेत में गेहूं की बुवाई करते हए रोटावेटर की चपेट में आकर मौत हो गई। शरीर भी कई जगह से कट फट गया। वह सीआरपीएफ की बटालियन 38 में तैनात थे और वर्तमान में श्रीनगर के सांबा सेक्टर में तैनात थे। वह दो दिन पहले ही 25 दिन की छुट्टी लेकर घर आए थे। वह तीन भाइयों में मंझले थे।
    उनके सबसे बड़े भाई हरेंद्र इंस्पेक्टर मुरादाबाद में हैं और सबसे छोटे भाई बैंक में कार्यरत हैं। हादसे के समय चाचा के लड़के सहदेव पुत्र राम अवतार ट्रैक्टर चला रहे थे। सहदेव ने बताया कि सत्येंद्र रोटावेटर से फिसलकर नीचे गिर गए।सूचना पर पुलिस भी पहुंची और जानकारी ली।