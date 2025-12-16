मेरठ में रोडवेज बस ने स्कूटी सवार छात्रा को कुचला, मौत, अन्य घटना में रोटावेटर की चपेट में आकर CRPF जवान की मौत

जागरण संवाददाता, मेरठ। भैंसाली बस अड्डे के पास कॉलेज जा रही एक छात्रा को रोडवेज बस ने कुचल दिया। छात्रा दो बसों के बीच आ गई थी और संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क पर गिर गई थी। गंभीर हालत में छात्रा को बेगमपुल के दयानंद नर्सिंग होम ले जाया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

कंकरखेड़ा के नगलाताशी गांव निवासी अक्सा ईडन गार्डन कॉलोनी में रह रही थी। वह कक्षा का 11 की छात्रा है। वह स्कूटी से डोगरा लाइन सदर स्थित स्कूल जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों बताया कि अक्सा भैंसाली बस अड्डे के पास पहुंची तभी सामने से आ रही एक रोडवेज व निजी बस के बीच में वह अचानक पहुंच गई।

डर के कारण उसकी स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई। इसी दौरान रोडवेज बस आगे बढ़ी और उसने अक्सा को कुचल दिया। बस लेकर चालक चला गया। आसपास के लोगों ने तत्काल अक्सा को बेगम पुल के दयानंद नर्सिंग होम पहुंचाया यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची लाल कुर्ती पुलिस ने अक्सा के पास से मिले सामान के आधार पर स्वजन को सूचना दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस की पहचान का प्रयास कर रही है।