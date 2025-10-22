Meerut News: 24 घंटे में नशा मुक्ति केन्द्रों में दूसरी मौत, फंदे पर लटके मिले युवक ने तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिले में बिन डाक्टर, सुविधा के चल रहे नशा मुक्ति केन्द्र मरीजों को मौत बांट रहे हैं। जिले में 24 घंटे में नशा मुक्ति केन्द्र में दूसरी मौत हुई। गंगानगर के नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती मरीज की मंगलवार को हत्या के बाद टीपीनगर के वेदव्यासपुरी में संचालित जय अंबे फाउंडेशन नशा मुक्ति केन्द्र में फंदे पर लटके मिले पंजाब के युवक कन्नू ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने युवक का शव मर्चरी भेज दिया।

केन्द्र संचालक काे हिरासत में ले लिया है। सूचना पर आए स्वजन ने मौत की जांच करने की तहरीर टीपीनगर थाने पर दी। बाद में पोस्टमार्टम के बाद वह शव लेकर पंजाब चले गए। कन्नू के स्वजन के हंगामे व आरोप के बाद दोपहर में केन्द्र पहुंचकर फोरेंसिक टीम ने जांच की ओर साक्ष्य जुटाए। नशा मुक्ति केन्द्र में दो मौत के बाद भी मद्य निषेध विभाग ने जांच करना तक गंवारा नहीं समझा हैं। गंगानगर के नया सवेरा नशामुक्ति केंद्र के 27 लोगों को उनके परिवार को सौंपने का आदेश दिया गया है।

सोमवार रात गंगानगर के नया सवेरा नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती 25 वर्षीय बेटे फहमीद निवासी गांव जई भावनपुर को पिता नूर मोहम्मद ने 15 अक्टूबर को भर्ती कराया था। सोमवार को यहां उसके हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए। मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया और मुंह पर तकिया रख दिया गया। दम घुटने से फहमीद की मौत हो गई थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई है। नूर मोहम्मद की दर्ज कराई रिपोर्ट पर पुलिस ने केन्द्र संचालक सुनील और अरविंद को जेल भेज दिया है। मंगलवार शाम वेदव्यासपुरी सेक्टर एक में चल रहे जय अंबे फाउंडेशन नशा मुक्ति केन्द्र में फंदे पर लटके मिले प्रियांक उर्फ कन्नू की मौत से सनसनी फैल गई।

किन्नू को 30 सितंबर 25 को उपचार हेतु केंद्र संचालक उसके घर से लाए थे। सूचना पर पहुंचे उसके भाई मोहन कुमार निवासी गांव नाथ मोहाली पंजाब ने थाने पहुंचकर पुलिस से जानकारी ली। इस दौरान उसकी व स्वजन की पुलिस से तीखी नोकझोक हुई। स्वजन ने उन्हें नशा मुक्ति केन्द्र नहीं ले जाने व सही जानकारी नहीं देने का टीपीनगर थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया।

कालोनी वासियों ने लगाया संदिग्ध गतिविधियों का आरोप

मेरठ: वेदव्यासपुरी सेक्टर-एक के लोगों का आरोप है कि अंबे फाउंडेशन नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन एक फ्लैट में किया जा रहा है। इसके संचालक मनीष व कपिल हैं।संचालन एक महिला करती है। कई और लोग व महिलाएं भी यहां आते हैं। रहस्यमय रूप से संचालित हो रहे केन्द्र की जांच करने आते हमने किसी को नहीं देखा है।