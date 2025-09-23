यूपी में मुंह ढककर पुलिस पर पथराव करने वाले नहीं बचेंगे, वीडियो से पुलिस कर रही पहचान

दौराला के दादरी गांव में पंचायत के दौरान पुलिस पर हुए पथराव के मामले में पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। मुंह ढके युवकों ने पुलिस पर हमला किया था जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ग्रामीणों की मदद से वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।

संवाद सूत्र, दौराला। दादरी गांव में पंचायत को लेकर बुलाई गई भीड़ द्वारा पुलिस पर मुंह ढककर पथराव करने वालों की पुलिस पहचान कराने में जुट गई है। बनाई गई वीडियो में दिख रहे युवाओं की पहचान के लिए पुलिस ग्रामीणों का सहारा ले रही है।

दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में बुलाई गई गुर्जर स्वाभिमानी पंचायत में भारी संख्या में भीड़ पहुंची थी। भीड़ को पुलिस ने गांव में नहीं घुसने दिया था, जिस पर अभिनव मोतला, रविंद्र भाटी समेत भीड़ दादरी स्थित फ्लाईओवर के नीचे धरने पर बैठ गई थी।

पुलिस धरने पर बैठे लोगों से वार्ता कर रही थी। इस दौरान मंडौरा मार्ग से मुंह ढककर आए 15 से 20 युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था, जिसमें उप निरीक्षक विकास निषाद और कांस्टेबल सोनू घायल हो गए थे।

पुलिस ने लाठी फटकार कर भीड़ को खदेड़ दिया था और 22 लोगों को जेल भेज दिया था। पथराव करने वाले युवकों की पुलिस ने वीडियो बना ली थी। अभी तक पांच युवकों की पहचान कर पकड़ा जा चुका है। पुलिस अन्य आरोपितों की पहचान कराने के लिए आस पास के गांवों के ग्रामीणों और अपने सूचना तंत्र की सहायता ले रही है।