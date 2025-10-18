Meerut News: मकान निर्माण में लगे थे मजदूर, अचानक आई आफत, लेंटर गिरा और नीचे दब गए दो लोग, एक की मौत, एक घायल 

जागरण संवाददाता, मेरठ। भावनपुर क्षेत्र के मानपुर गांव में मकान के छज्जे का ढुला खोलते समय लेंटर नीचे गिर गया। इससे मौके पर अफरातफरी मच गई। इस दौरान एक मजदूर की मौत हो गई और सटरिंग मालिक घायल हो गया। घायल का भावनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। शव मर्चरी भेज दिया गया है।

अचानक ढुला के साथ ही छज्जे का लेंटर भी नीचे गिरा भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मानपुर में गजेंद्र उर्फ पप्पू मकान बनवा रहे हैं। इसके एक हिस्से में छज्जा डाला जा चुका था। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे छज्जे का ढुला खोला गया। इस काम में गांव अम्हेड़ा निवासी 31 वर्षीय रोहित और सटरिंग मालिक 30 वर्षीय विकास उर्फ लीले लगे थे। ढुला खुलने के साथ ही छज्जे का लेंटर भी नीचे गिर गया। इसके मलबे में रोहित और विकास दब गए।