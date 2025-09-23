यूपी में तांत्रिक ने खेला ये गजब खेल, पहले पुलिस से पकड़वाया; फिर एक लाख में छुड़वाया

मेरठ में तांत्रिक क्रिया करने वाले आरोपियों ने नगर निगम के कर्मचारी को फंसाकर उसकी गाड़ी और गहने हड़प लिए। उन्होंने दवा के नाम पर 8.40 लाख रुपये मांगे और पुलिस से मिलीभगत कर उसे प्रताड़ित किया। पीड़ित ने पत्नी के गहने भी दे दिए अब आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

जागरण संवाददाता, मेरठ। तंत्र क्रिया करने वालों आरोपितों ने नगर निगम कर्मचारी को इस तरह अपने जाल में फंसा लिया था कि कर्मचारी ने अपनी गाड़ी और जेवर भी उन्हें दे दिए थे। कर्मचारी ने बताया कि आरोपितों ने दवाई की 10 शीशी मंगाने के लिए 8.40 लाख रुपये की मांग की।

वह बैंक से लोन लेकर उनके घर रकम देना पहुंचा तो उसे चार शीशी दे दी। इसके बाद आरोपित उसे स्कूटी पर बैठाकर माधवपुरम चौकी के पीछे वाले रास्ते पर लेकर पहुंचे। वहां खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया और तलाशी के दौरान चारों शीशी ले ली।

इसके बाद आरोपितों ने पुलिस से मिलकर उसे भी पकड़वा दिया। बाद में उसे एक लाख रुपये लेकर छोड़ा गया। यही नहीं पुलिस ने वो चारों शीशी भी अपने पास रख ली। आरोपितों ने पुलिस को एक लाख रुपये देने के लिए उसकी गाड़ी को अपने ममेरे भाई को बिकवा दिया।