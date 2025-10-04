हत्या का वीडियो क्यों किया पोस्ट? लिखा- हम हैं मेरठ के बदमाश; वजह जानकर पुलिस भी हैरान
मेरठ में आदिल की हत्या के दौरान जुल कमर और हमजा ने लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसका उद्देश्य दहशत फैलाना था। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और वीडियो बरामद किया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि दूसरे आरोपी हमजा की तलाश जारी है और अन्य संदिग्धों की भूमिका की जाँच चल रही है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। आदिल की हत्या करते समय जुल कमर और हमजा ने लाइव वीडियो बनवाया। इसके बाद इंटरनेट मीडिया (इंस्टाग्राम) पर इस वीडियो को अपलोड कर लिखा था कि हम मेरठ के बदमाश हैं। पुलिस के अनुसार, उनका उद्देश्य हत्या के बाद इंटरनेट मीडिया पर दहशत फैलाना और फालोअर बढ़ाना था।
मामले में पुलिस ने ढवाई नगर के जैद जादू और दानिश को हिरासत में लिया। उनके मोबाइल से हत्या की वीडियो बरामद हुई। तब जुल कमर ने उक्त वीडियो को इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया था। वह इंटरनेट मीडिया पर वीडियो को प्रसारित कर लोगों में दहशत कायम करना चाहता था।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि दूसरे हत्यारोपित हमजा की तलाश की जा रही है। मुकदमे में अन्य पांच लोगों की नामजदगी को लेकर भी जांच की जा रही है। उनकी भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है हत्या का लाइव वीडियो
आदिल की हत्या कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। वीडियो प्रदेश स्तर पर प्रसारित हो चुका है। ऐसे में आला अफसरों ने भी इस हत्याकांड पर जवाब मांगा है।
इस तरह की दुस्साहसिक वारदात जनपद में 2018 में भी हुई थी, जब सोरखा में महिला की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गईं थी। उक्त वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।
