चलती बाइक अचानक बनी आग का गोला, जान बचाने को युवक ने लगा दी छलांग; मेरठ में 1 KM दूर तक दिखा धुआं

जागरण संवाददाता, मेरठ। मवाना रोड पर भगत लाइन के पास रविवार दोपहर अचानक एक चलती बाइक में आग लग गई। आग की लपटे उठती देख युवक बाइक से कूद गया। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही देर में बाइक का आग का गोला बन गई। इससे मेरठ-मवाना रोड पर आवागमन प्रभावित हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर आग पर काबू पाया। घायल को बाइक सवार युवक को जिला अस्तपाल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंटरनेट पर किसी ने घटना की वीडियो प्रसारित कर दिया।

रविवार को रेलवे रोड निवासी असद अब्बास किसी काम से गंगानगर गया हुआ था। दोपहर तीन बजे वह अपनी केटीएम बाइक से वापस घर आ रहा था। जब वह भगत लाइन पहुंचा तभी उसने इंजन से धुआं उठता देखा। इससे पहले की अब्बास कुछ समझ पाता, उससे लपटे उठने लगी। जान बचाने को असद चलती बाइक से कूद गया।