जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। दिल्ली-दून हाईवे स्थित सिवाया टोल प्लाजा पर बिना पैसे दिए गाड़ी न निकालने देने पर एक युवक मैनेजर को हत्या करने की धमकी दी। वरिष्ठ मैनेजर अनुज सोम ने पुलिस को बताया कि करीब दस दिन पहले कार सवार एक युवक टोल पर पहुंचा। कार फास्टैग नहीं था। टोल कर्मी ने चालक से नियमनुसार दोगुना टोल देने को कहा।

इस पर युवक कर्मचारी से बदलसूकी करने लगा। विवाद बढ़ता देख कर्मचारियों ने उसे निकाल दिया। शुक्रवार को वह युवक फिर टोल पर पहुंचा और बिना पैसे दिए गाड़ी निकालने लगा। टोल कर्मी ने रोक दिया। युवक व उसके दो साथी कार से उतरे और उनके कार्यालय में पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे।

मैनेजर ने नियमनुसार टोल फीस देकर जाने को कहा तो युवक जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपित युवक की पहचान सरधना थाना क्षेत्र में गांव सलावा निवासी राहुल के रूप में हुई। दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर पर नामजद केस दर्ज हुआ है। फुटेज चेक कर कार्रवाई की जाएगी।

संदिग्ध परिस्थिति में होमगार्ड की मौत

संवाद सहयोगी, जागरण, धामपुर (बिजनौर)। केएम इंटर कालेज के मैदान में शनिवार सुबह नौ बजे कुछ युवा खेलने गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां एक व्यक्ति को पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने व्यक्ति को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान 58 वर्षीय जगदीश सैनी पुत्र प्रवीण सैनी निवासी मुहल्ला बाड़वान, धामपुर के रूप में हुई। सूचना पर इनके स्वजन भी पहुंचे। पुलिस के मुताबिक जगदीश पिछले काफी समय से शेरकोट थाने में होमगार्ड के रूप में तैनात थे। मृतक का पुत्र देवेंद्र सैनी ई-रिक्शा चलाता है।

स्वजन के मुताबिक ड्यूटी के बाद या खाली समय में जगदीश भी ई-रिक्शा चलाते थे। शुक्रवार रात लगभग आठ बजे ड्यूटी से लौटकर वह बेटे की ई-रिक्शा लेकर गए थे, लेकिन रात में नहीं लौटे। स्वजन भी उनकी तलाश कर रहे थे। कोतवाली प्रभारी मृदुल कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के शरीर पर घड़ी, जेब में रखे रुपये व ई-रिक्शा की चाबी आदि मिले हैं, साथ ही ई-रिक्शा भी मैदान से कुछ दूरी पर गुलमोहर रेस्टोरेंट के पास खड़ी मिली है। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं हैं, जिससे लूटपाट या किसी घटना की आशंका नहीं है। अभी तहरीर नहीं मिली है।