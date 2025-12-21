दिल्ली-देहरादून हाईवे स्थित इस टोल प्लाजा के मैनेजर को हत्या की धमकी, गाड़ी फ्री न निकालने देने पर हुआ विवाद
मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा पर एक युवक ने मैनेजर को हत्या की धमकी दी गई है, क्योंकि उसे बिना पैसे दिए गाड़ी निकालने नहीं दी गई। मैनेजर अनुज सोम के अनुसा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। दिल्ली-दून हाईवे स्थित सिवाया टोल प्लाजा पर बिना पैसे दिए गाड़ी न निकालने देने पर एक युवक मैनेजर को हत्या करने की धमकी दी। वरिष्ठ मैनेजर अनुज सोम ने पुलिस को बताया कि करीब दस दिन पहले कार सवार एक युवक टोल पर पहुंचा। कार फास्टैग नहीं था। टोल कर्मी ने चालक से नियमनुसार दोगुना टोल देने को कहा।
इस पर युवक कर्मचारी से बदलसूकी करने लगा। विवाद बढ़ता देख कर्मचारियों ने उसे निकाल दिया। शुक्रवार को वह युवक फिर टोल पर पहुंचा और बिना पैसे दिए गाड़ी निकालने लगा। टोल कर्मी ने रोक दिया। युवक व उसके दो साथी कार से उतरे और उनके कार्यालय में पहुंचकर गाली-गलौज करने लगे।
मैनेजर ने नियमनुसार टोल फीस देकर जाने को कहा तो युवक जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपित युवक की पहचान सरधना थाना क्षेत्र में गांव सलावा निवासी राहुल के रूप में हुई। दौराला इंस्पेक्टर सुमन कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर पर नामजद केस दर्ज हुआ है। फुटेज चेक कर कार्रवाई की जाएगी।
