    मेरठ में आज से 'जागरण फिल्म फेस्टिवल' शुरू, इन सितारों से मिलने का मौका; देखें पूरा शेड्यूल

    By dileep patel Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 09:50 AM (IST)

    मेरठ में जागरण फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। सांसद अरुण गोविल ने इसका उद्घाटन किया। शाप्रिक्स मॉल स्थित वेब सिनेमा में तीन दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में समाज को संदेश देने वाली फिल्में दिखाई जाएंगी। दर्शकों को बॉलीवुड कलाकारों से संवाद का भी अवसर मिलेगा। इंफ्लूएंसर दर्शकों को लगातार अपडेट देंगे। अनु मलिक और आहाना कुमरा जैसे कलाकार भी शामिल होंगे।

    सिने प्रेमियों का इंतजार खत्म... आज से शुरू होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सिने प्रेमियों का इंतजार खत्म हुआ। पूरा शहर जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वह 'जागरण फिल्म फेस्टिवल' शुक्रवार से शुरू हो रहा है। शाम चार बजे जागरण फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन सांसद अरुण गोविल करेंगे।

    फिल्म फेस्टिवल शाप्रिक्स माल स्थित वेब सिनेमा में तीन दिन तक चलेगा। इसमें समाज को सशक्त संदेश देने वाली कई बेहतरीन लघु और फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। इतना ही नहीं, इस दौरान बालीवुड के जाने-माने कलाकारों से संवाद करने का मौका भी मिलेगा।

    सुबह से रात तक अलग-अलग समय में फिल्मों का शेड्यूल रहेगा। अपनी सुविधानुसार सभी या अपनी पसंद की कोई भी फिल्म देख सकते हैं। फिल्म फेस्टिवल का टाइटल पार्टनर रजनीगंधा है।

    इंफ्लूएंसर दर्शकों को करते रहेंगे अपडेट

    जागरण फिल्म फेस्टिवल को लेकर सिने प्रेमियों और युवाओं में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में लोगों ने बुक माइ शो से पास प्राप्त किए हैं। वहीं, शहर के इंफ्लूएंसर ने इसकी जानकारी ली।

    वेब सिनेमा में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर रोहित गुर्जर, नैंसी, वंशिका, नीतीश, मोहम्मद फैज, कीर्ति रस्तोगी, नूपुर चौधरी, कशिश, भुवनेश चौधरी, कुबेर और कृष्णा ने वीडियो शूट किए। ये इंफ्लूएंसर फेस्टिवल का हिस्सा बनकर तीन दिन दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे।

    संगीतकार अनु मलिक, बालीवुड अभिनेत्री आहाना कुमरा व अभिनेत्री हिरण्या ओझा, अभिनेता अरहान पटेल आएंगे

    जागरण फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन शनिवार को बालीवुड अभिनेत्री आहाना कुमरा, निर्देशक राधेश्याम पीपलवा, प्रोड्यूसर शरद मित्तल दोपहर 2.15 बजे से सिने प्रेमियों से संवाद करेंगे। तीसरे दिन रविवार को अपराह्न 3.15 बजे संगीतकार अनु मलिक, अभिनेता अरहान पटेल, अभिनेत्री हिरण्या एन ओझा, लेखक एवं निर्देशक सुहृता दास और लेखक श्वेता बोथरा सिने प्रेमियों से संवाद करेंगे। फिल्म 'तू मेरी पूरी कहानी' के बारे में जानकारी देंगे। इस फिल्म से अभिनेत्री हिरण्या ओझा ने डेब्यू किया है। रविवार को ही शाम 4.15 बजे से अभिनेता अनूप सोनी की स्पेशल सेशन में मास्टर क्लास चलेगी।

    फेस्टिवल में आज की समय सारिणी

    • जागरण फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ शाम 4.00 बजे।
    • शाम 5.00 बजे से मनप्रीत धामी निर्देशित फिल्म हिज स्टोरी आफ इतिहास।
    • शाम 7.30 बजे से दिबाकर पेगू निर्देशित फिल्म वर्ल्ड प्रीमियर: एडीआइ (टाइम)।

    फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा ऐसे बनिए...

    जागरण फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आप सीधा शाप्रिक्स माल स्थित वेब सिनेमा पहुंचें। मौके पर ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। वहीं से पास मिलेगा।