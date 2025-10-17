बिन तलाक UP पुलिस के दारोगा ने की एक और शादी, दूसरी पत्नी ने किया जमकर हंगामा और फिर...

जागरण संवाददाता, मेरठ। बहसूमा थाने में तैनात दारोगा की पत्नी ने गुरुवार को एसएसपी आफिस पहुंच हंगामा किया। आरोप लगाया कि दारोगा ने पहली पत्नी होते हुए धोखा देकर उससे दूसरी शादी की। गर्भवती होने पर उसका गर्भपात कराया और दहेज के लिए उत्पीड़ित करने व मारपीट का आरोप लगाया। एसएसपी से आरोपित दारोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। एसएसपी डा.विपिन ताडा ने सीओ मवाना को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया हैं।

गुरुवार को शाहजहांपुर के सदर बाजार निवासी अनिका शुक्ला ने बताया कि उसकी शादी 18 जनवरी 2025 को अवनीश मिश्रा निवासी सरदार कालोनी लखीमपुर खीरी से हुई थी। वह यूपी पुलिस में दारोगा है और बहसूमा थाने में तैनात है। कुछ दिन बाद ही अवनीश ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

19 अगस्त को वह अवनीश के साथ बहसूमा थाने पहुंची। शाम को दारोगा ने एक महिला दारोगा संग आकर उसके साथ मारपीट की और बताया कि यह उसकी पत्नी है। उसने उससे शादी परिवार के दबाव में की है। उसके पेट में लात मारी। गर्भवती होने के कारण उसे चोट आई। दारोगा ने 31 अगस्त को महिला दारोगा संग उसे गर्भपात की दवा दे दी। गर्भपात के बाद स्वजन से उसने शिकायत की तो वह बहसूमा आए।

थाना बहसूमा पर घटना की तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। दारोगा ने उसे साथ रखने से इन्कार कर दिया। गुरुवार को अनिका स्वजन संग एसएसपी आफिस पहुंची। उसने यहां हंगामा किया और एसएसपी से आरोपित दारोगा पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। एसएसपी ने अनिका को मदद का आश्वासन दिया।