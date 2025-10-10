पत्नी को लगी थी करवा चौथ पर घर आए दारोगा की पिस्टल से चली गोली, पति के साथ-साथ महिला के खिलाफ क्यों दर्ज हुई रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, मेरठ। दारोगा राबिन और पत्नी दीपिका पर सरकारी हथियार का दुरुपयोग और लापरवाही का मुकदमा दौराला थाने में दर्ज किया गया है। साथ ही एसएसपी की तरफ से आगरा के कमिश्नर को घटना की रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिससे पता चल सकें कि दारोगा छुट्टी पर आते समय पिस्टल थाने में जमा करके क्यों नहीं आए। दरअसल, घर के अंदर ही दारोगा की सर्विस पिस्टल से चली गोली पत्नी की जांघ पर लगने से घायल हो गईं थी। उसे रुड़की रोड स्थित एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

लहूलुहान हो गई थी महिला दौराला निवासी 2023 बैंच के दारोगा रोबिन की शादी गंगानगर निवासी दीपिका से हुई है। गुरुवार को करवाचौथ के कारण रोबिन आगरा से छुट्टी लेकर घर आए थे। वह सर्विस पिस्टल भी ले आए। गुरुवार शाम करीब सात बजे दीपिका के परिवार के लोग दौराला आए हुए थे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि रोबिन की सर्विस पिस्टल को उठाकर दीपिका सेफ में रखने जा रही थी। तभी गोली चल गई जो दीपिका की जांघ में लगी और वह लहूलुहान हो गईं। परिवार के लोग दीपिका को अस्पताल ले गए।