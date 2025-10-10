पत्नी को लगी थी करवा चौथ पर घर आए दारोगा की पिस्टल से चली गोली, पति के साथ-साथ महिला के खिलाफ क्यों दर्ज हुई रिपोर्ट
Meerut News : मेरठ के दौराला थाने में दारोगा राबिन और उनकी पत्नी दीपिका के खिलाफ सरकारी हथियार के गलत इस्तेमाल और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। करवा चौथ के मौके पर दारोगा छुट्टी लेकर घर आए थे और अपनी सर्विस पिस्टल भी साथ लाए थे। घर में पिस्टल से चली गोली दीपिका की जांघ में लगी, जिससे वह घायल हो गईं।
जागरण संवाददाता, मेरठ। दारोगा राबिन और पत्नी दीपिका पर सरकारी हथियार का दुरुपयोग और लापरवाही का मुकदमा दौराला थाने में दर्ज किया गया है। साथ ही एसएसपी की तरफ से आगरा के कमिश्नर को घटना की रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिससे पता चल सकें कि दारोगा छुट्टी पर आते समय पिस्टल थाने में जमा करके क्यों नहीं आए। दरअसल, घर के अंदर ही दारोगा की सर्विस पिस्टल से चली गोली पत्नी की जांघ पर लगने से घायल हो गईं थी। उसे रुड़की रोड स्थित एसडीएस ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लहूलुहान हो गई थी महिला
दौराला निवासी 2023 बैंच के दारोगा रोबिन की शादी गंगानगर निवासी दीपिका से हुई है। गुरुवार को करवाचौथ के कारण रोबिन आगरा से छुट्टी लेकर घर आए थे। वह सर्विस पिस्टल भी ले आए। गुरुवार शाम करीब सात बजे दीपिका के परिवार के लोग दौराला आए हुए थे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि रोबिन की सर्विस पिस्टल को उठाकर दीपिका सेफ में रखने जा रही थी। तभी गोली चल गई जो दीपिका की जांघ में लगी और वह लहूलुहान हो गईं। परिवार के लोग दीपिका को अस्पताल ले गए।
अस्पताल की तरफ से पुलिस को दी गई थी सूचना
अस्पताल की तरफ से दौराला पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दीपिका के बयान दर्ज किए। उसके बाद पुलिस ने रोबिन पर सरकारी हथियार का दुरुपयोग करने और दीपिका पर लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज किया।
साथ ही एसएसपी डा. विपिन ताडा की तरफ से आगरा के कमिश्नर दीपक कुमार को सरकारी हथियार के दुरुपयोग की रिपोर्ट भेजी जाएगी। उसके बाद आगरा से ही दारोगा पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। देखा जाएगा कि बिना अनुमति से छुट्टी पर दारोगा सर्विस पिस्टल लेकर क्यों आए थे? एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मुकदमे की विवेचना मेरठ से की जाएगी, जबकि विभागीय जांच आगरा से होगी।
