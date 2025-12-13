Language
    Indian Air Force में कैसे बनाएं करियर ? यह बताने को छात्रों से रूबरू हुए वायु सेना के अधिकारी

    By AMIT KUMAR TIWARIEdited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    सेंट मेरीज अकादमी में छात्रों को जानकारी देते वायु सेना के अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भारतीय वायुसेना युवाओं को देशसेवा और उज्ज्वल भविष्य की दिशा दिखाने के लिए लगातार प्रेरणादायी प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एयर फोर्स मुख्यालय नई दिल्ली के अधीन ‘दिशा’ टीम की ओर से संचालित इंडक्शन पब्लिसिटी प्रोग्राम (Induction Publicity Programme) के तहत वायुसेना का विशेष अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। यह अभियान वर्ष 2005 से निरंतर जारी है और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय वायुसेना में करियर के अवसरों से अवगत कराना है।

    इस अभियान के अंतर्गत भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2021 में इंडक्शन पब्लिसिटी एग्जीबिशन व्हीकल (आईपीईवी) विकसित किया है, जिसमें फ्लाइट सिम्युलेटर, वीआर सेट, विमान माडल, फ्लाइंग क्लोदिंग और युवा केंद्रित आधुनिक गैजेट्स शामिल हैं। ये सभी माध्यम छात्रों को वायुसेना के तकनीकी, अनुशासित और रोमांचक जीवन की झलक दिखाते हैं।

    19 नवंबर से 14 दिसंबर तक चल रहे इस विशेष दौरे में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, गोंडा, सीतापुर, मनकापुर, बरेली होते हुए यह अभियान शनिवार को मेरठ पहुंचा। अब तक कुल 25 स्कूलों। और कॉलेजों में हजारों विद्यार्थियों से संपर्क करते हुए शनिवार को सेंट मेरीज अकादमी के विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया गया।
    इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल महानगरों तक सीमित न रहकर टियर-2, टियर-3, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाना है, ताकि हर प्रतिभाशाली छात्र को वायुसेना में करियर की जानकारी मिल सके।

    कार्यक्रम का नेतृत्व विंग कमांडर सिद्धार्थ अग्रवाल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नवीन कुमार यादव, फ्लाइंग ऑफिसर हर्षित हुड्डा और सार्जेंट विकास त्रिपाठी द्वारा किया गया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को बताया कि अधिकारी बनने के लिए एएफसीएटी (AFCAT) के फॉर्म जारी हो चुके हैं, जिनके माध्यम से युवा भारतीय वायुसेना में अधिकारी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि वे समय रहते तैयारी शुरू करें और अपने सपनों को उड़ान दें।
    कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले 15 विद्यार्थियों को वायुसेना की ओर से विशेष एयरफोर्स बैग भेंट किए गए। इसके साथ ही प्रचार सामग्री के रूप में पोस्टर, मेटैलिक की-चेन, टी-शर्ट और पेन भी वितरित किए गए, जिससे छात्रों में उत्साह और जुड़ाव और बढ़ा।

    अधिकारियों ने छात्रों को यह भी बताया कि वायुसेना से जुड़ी करियर जानकारी के लिए Career in IAF को इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर फॉलो किया जा सकता है।

    यह पूरा अभियान न केवल जानकारी देने तक सीमित है, बल्कि युवाओं के मन में देशभक्ति, अनुशासन, तकनीक और नेतृत्व के प्रति आकर्षण जगाने का सशक्त माध्यम भी बन रहा है।
    वायुसेना का यह प्रयास छात्रों के लिए एक स्पष्ट संदेश है, अगर सपने बड़े हैं और हौसले बुलंद, तो भारतीय वायुसेना में करियर आपके लिए खुला है।