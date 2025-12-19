अंगूठा टेक ने साथी संग मिलकर की करोड़ों की साइबर ठगी, गरीबों को लालच देकर ऐसे देते थे वारदात को अंजाम
Meerut News : अनपढ़ कुलदीप ने अपने साथी के साथ मिलकर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी को अंजाम दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ पुलिस ने इस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। गरीब व मजदूरों को एक हजार रुपये का लालच देकर आरोपित कुलदीप व दिनेश खाते खुलवाते थे। यह खाते साइबर ठगों को मोटी रकम देकर बेच दिए जाते थे। तीनों ने साइबर ठगों संग मिलकर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी की। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
उनसे बैंक अकाउंट का एक रजिस्टर, 15 हजार रुपये, तीन मोबाइल बरामद हुए हैं। पकड़ा गया कुलदीप अनपढ़ व दिनेश कक्षा नौ पास है। पुलिस लाइन में गुरुवार को एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि गुरुवार सुबह लालकुर्ती थाना पुलिस के सहयोग से साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अजय कुमार निवासी हल्द्वानी कुलेसरा गौतमबुद्धनगर, कुलदीप निवासी जट्टारी थाना टप्पल जिला अलीगढ़ व दिनेश कुमार निवासी गांव गोंडा थाना गोंडा अलीगढ़ को माल रोड से गिरफ्तार किया।
तीनों किसी बदमाश से मिलने आए थे। पूछताछ में बताया कि जनसेवा केंद्र संचालक अजय लोगों के खाते खुलवाता था और उन्हें एक हजार रुपये देता था। कुलदीप व दिनेश गरीब व ग्रामीणों को खाता खुलवाने को अपने जाल में फंसाकर अजय के पास लेकर आते थे।
उनकी पासबुक व एटीएम अपने पास रख लेते थे। खाते का इस्तेमाल साइबर फ्राड की रकम मंगाने में किया जाता था। पूछताछ में पता चला कि आरोपित अब तक 29 लोगों के खाते खुलवा चुके हैं। इसमें मंगाए रुपये के कारण अब तक 52 रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं। पूरे प्रदेश में कुल 39 शिकायतों में तीन दिल्ली गेट व रेलवे रोड थाने पर दर्ज हैं। तीनों आरोपित गरीबों के कागजात पर बैंक खाता खोलते थे और उनके नाम पर सिम निकलवाते थे। इसका इस्तेमाल लोगों को काल कर रुपये ठगने में किया जाता था। लोगों से फोन कर गलती से खाते में ज्यादा रुपया आने की बात कहते थे।
पुलिस ने 86.950 हजार रुपये पीड़ित को वापस कराए
मोदीपुरम : पल्लवपुरम इंस्पेक्टर रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा क्रेडिट कार्ड से 1,01,933 रुपये साइबर ठगी का केस दर्ज हुआ था। पुलिस टीम इसमें जांच पड़ताल कर रही थी। जिसके बाद पुलिस ने 86,950 रुपये पीड़ित को वापस कराए। कहा कि आठ दिसंबर पीड़ित अश्वनी पाल पुत्र धर्मवीर पाल निवासी पल्हैड़ा ने साइबर में केस दर्ज कराया था।
