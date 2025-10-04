Language
    क्या मेरठ में भी 'I Love Muhammad' को लेकर जुलूस निकालने की हो रही प्लानिंग? इंस्पेक्टर ने कर दिया क्लियर

    By Vinod Phogat Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:08 PM (IST)

    मेरठ के शास्त्रीनगर में जुमे की नमाज के बाद आई लव मुहम्मद के समर्थन में जुलूस की अफवाह फैलने से पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की और जांच शुरू की। बाद में पता चला कि जुलूस की खबर झूठी थी। पुलिस ने इलाके में गश्त की और शांति व्यवस्था बनाए रखी।

    आई लव मुहम्मद को लेकर जुलूस निकालने की सूचना, इंस्पेक्टर का इन्कार

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जुमे की नमाज के बाद शास्त्रीनगर में आई लव मुहम्मद को लेकर जुलूस निकालने की सूचना से पुलिस व खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस व खूफिया विभाग ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली तो जुलूस की सूचना फर्जी निकली। इसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में घंटों तक गश्त कर वापस लौट आई।

    आई लव मुहम्मद कैंपेन को लेकर एसएसपी डा. विपिन ताडा ने जिला पुलिस और खूफिया विभाग को अलर्ट किया हुआ था। जुमे की नमाज के दौरान मुस्लिम क्षेत्रों में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। शास्त्रीनगर सेक्टर 11 स्थित फैसल मस्जिद पर भी पुलिस बल तैनात था।

    पुलिस के अनुसार 3:30 बजे सूचना फ्लैश हुई कि ढवाई नगर से कुछ युवक आई लव मुहम्मद के समर्थन में जुलूस निकालते हुए फैसल मस्जिद की तरफ जा रहे है। सूचना मिलते ही नौचंदी थाना पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की।

    थाना प्रभारी इलम सिंह पंवार का कहना है कि जुलूस निकालने की सूचना झूठी थी। मौके पर वह पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। आसपास में काफी देर तक गश्त किया गया, लेकिन जुलूस कहीं नहीं मिला।