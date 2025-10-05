Language
    Meerut News: 'आई लव मोहम्मद' का बैनर लगाने का वीडियो वायरल; हरकत में पुलिस, दो आरोपी हिरासत में

    By Pankaj Tyagi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    मवाना में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगने के बाद विवाद बढ़ गया। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है। एक वायरल बैनर जो किला बस स्टैंड का बताया जा रहा है ने मामले को और तूल दे दिया। पुलिस इंटरनेट मीडिया पर निगरानी रख रही है और आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है।

    इंटरनेट मीडिया पर आइ लव मोहम्मद का बैनर किया वायरल।

    जागरण संवाददाता, मवाना। मवाना में कुछ घरों पर आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने के मामले के बाद इंटरनेट मीडिया पर एक बैनर और प्रसारित हुआ। बताया जा रहा कि यह बैनर पखवाड़ा पूर्व जुमे की नमाज के बाद प्रसारित हुआ था। जिसे किला बस स्टैंड का बताया जा रहा है। पुलिस ने उक्त मामले में शनिवार को दो लोगों को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश को पुलिस दबिश दे रही है।

    बरेली में आइ लव मोहम्मद की रैली में जमकर बवाल हुआ था। उसके बाद पुलिस ने सख्ताई बरती लेकिन इसके बावजूद भी मवाना में चार दिवस पूर्व कुछ घरों में आइ लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए थे। जबकि दूसरे समाज के लोगों ने विरोध जताया तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उक्त पोस्टर हटाए थे।

    हालांकि दारोगा मनोज कुमार ने पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उसके बाद शनिवार एक बैनर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। जिसमें कुछ लोग एक बैनर को दिखा रहे जिसपर आइलव मोहम्मद लिखा हुआ था। मामला पुलिस तक पहुंचा तो शनिवार को हरकत में आकर चिहिन्त किए दो लोगों उठाया।

    बताया गया कि यह पोस्ट एक पखवाड़ा पूर्व प्रसारित की गई थी। जिसमें आठ लोग दिखाई दे रहे हैं और यह मवाना के किला बस स्टैंड का बताया जा रहा है। जबकि फरार लोगों में एक पिछली योजना में नगरपालिका का चेयरमैन पद का प्रत्याशी रह चुका है।

    पुलिस इंटरनेट मीडिया के साथ अन्य बिन्दुओं पर जांच कर आरोपितों पर कार्रवाई कर रही है। सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि उक्त मामले में जांच चल रही है। हालांकि कुछ संदिग्ध युवकों से पूछताछ की जा रही है जल्द ही उक्त मामले में रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारी होगी। 