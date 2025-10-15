Language
    Meerut: पड़ोसी युवक करते हैं छेड़छाड़, परेशान छात्रा ने कालेज जाना किया बंद, घर में हो गई कैद, छोड़ दी परीक्षा

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर परीक्षा छोड़ दी। इसी के साथ आरोपिताें ने घर में घुसकर मां, बेटी और बेटे पर हमला किया, जिसमें बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। 

    पड़ोसी युवक करते हैं छेड़छाड़, परेशान छात्रा ने छोड़ दी परीक्षा (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी एक छात्रा ने पड़ोसी युवकों की छेड़छाड़ से परेशान होकर अपनी एमए की परीक्षा छोड़ दी। छात्रा की मां ने गोतस्कर की शिकायत की तो आरोपित ने घर में घुसकर पीड़िता और उसकी बेटी व बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
    बुधवार को एक बुजुर्ग महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला ने बताया कि अपने पति सहित बेटे व बेटी की साथ रहती है। उसकी बेटी एमए की पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि मुहल्ले में रहने वाले कुछ युवक अपने घर में गोकशी करते है। जिसकी शिकायत उन लोगों ने थाना पुलिस से की थी। शिकायत के बाद आरोपित उसकी बेटी के साथ कालेज जाते व आते समय छेड़छाड़ करने लगे। जिस कारण छात्रा ने अपनी परीक्षा छोड़ दी और घर में कैद हो गई।
    पीड़िता ने दोबारा से आरोपितों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिससे आरोपित उनसे रंजिश रखने लगे। मंगलवार रात में 8-9 लोग पिस्टल, धारदार हथियार व लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए। उस समय वह अपने बेटे व बेटी के साथ घर में थी। आरोपितों ने उन तीनों के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए है।

    कक्षा 7 के छात्र से मारपीट, स्वजन पर सरिया से हमला

    जागरण संवाददाता, मेरठ। इंचौली थाना क्षेत्र के गांव खरदौनी शेखूपुर में मंगलवार को गांव निवासी दो भाइयों ने कक्षा 7वीं के छात्र से मारपीट कर दी। छात्र के स्वजन आरोपितों के घर शिकायत लेकर पहुंचे तो उनके साथ सरिया से मारपीट कर दी। चौकी प्रभारी के द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं करने पर पीड़ित स्वजन ने एसएसपी को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है।