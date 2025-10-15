Meerut: पड़ोसी युवक करते हैं छेड़छाड़, परेशान छात्रा ने कालेज जाना किया बंद, घर में हो गई कैद, छोड़ दी परीक्षा

जागरण संवाददाता, मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी एक छात्रा ने पड़ोसी युवकों की छेड़छाड़ से परेशान होकर अपनी एमए की परीक्षा छोड़ दी। छात्रा की मां ने गोतस्कर की शिकायत की तो आरोपित ने घर में घुसकर पीड़िता और उसकी बेटी व बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़िता ने एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

बुधवार को एक बुजुर्ग महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला ने बताया कि अपने पति सहित बेटे व बेटी की साथ रहती है। उसकी बेटी एमए की पढ़ाई कर रही थी। आरोप है कि मुहल्ले में रहने वाले कुछ युवक अपने घर में गोकशी करते है। जिसकी शिकायत उन लोगों ने थाना पुलिस से की थी। शिकायत के बाद आरोपित उसकी बेटी के साथ कालेज जाते व आते समय छेड़छाड़ करने लगे। जिस कारण छात्रा ने अपनी परीक्षा छोड़ दी और घर में कैद हो गई।

पीड़िता ने दोबारा से आरोपितों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिससे आरोपित उनसे रंजिश रखने लगे। मंगलवार रात में 8-9 लोग पिस्टल, धारदार हथियार व लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए। उस समय वह अपने बेटे व बेटी के साथ घर में थी। आरोपितों ने उन तीनों के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में महिला का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। एसएसपी डा. विपिन ताडा ने थाना प्रभारी को मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए है।