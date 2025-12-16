जागरण संवाददाता, मवाना (मेरठ)। मवाना थाना क्षेत्र में सोमवार को कालेज से पढ़कर ई-रिक्शा से घर लौट रही छात्रा के साथ बाइक सवार तीन युवकों ने छेड़छाड़ की और विरोध करने पर ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई।

बता दें कि क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा फलावदा रोड स्थित कालेज में बीए की छात्रा है। सोमवार को अपराह्न करीब चार बजे वह ई-रिक्शा से गांव लौट रही थी। इसी दौरान पीछे से एक मोटर साइकिल पर सवार तीन युवक आए और छात्रा पर अभद्र टिप्पणी करने लगे।

आरोपितों ने ई-रिक्शा रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने ई-रिक्शा नहीं रोकी। पेट्रोल पंप के पास आरोपितों ने ई-रिक्शा को जबरन रोका और चालक के साथ मारपीट कर दी। साथ ही छात्रा के साथ भी अभद्रता की। शोर सुनकर आसपास के राहगीर और ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

भीड़ को आता देख आरोपित मौके पर अपनी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल छोड़ फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने बाइक कब्जे में ले ली। थाना प्रभारी निरीक्षक पूनम जादौन ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जांच की जा रही है। इस संबंध में तहरीर मिली है। रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।