Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    27 दिन पहले 10 लाख में खरीदी नई कार, पांच लाख में बेच रहा था युवक, राज खुलने पर UP पुलिस ने की कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:07 PM (IST)

    Meerut News : ब्रह्मपुरी पुलिस ने फर्जी कागजात पर नई कार खरीदकर सस्ते में बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपित विजय चौधरी गाजियाबाद से गाड़ी लेकर मेरठ आया था। पुलिस ने उसके पास से नकदी और फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। यह गिरोह गरीबों के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर लोन पर गाड़ियां खरीदता था और उन्हें आधे दामों में बेच देता था।  

    prefferd source google
    Hero Image

    10 लाख में खरीदी नई कार, पांच लाख में बेच रहा था युवक (प्रतीकात्मक फोटो) 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। फर्जी कागजात पर नई गाड़ी खरीदकर उसे धोखाधड़ी से आधे दामों में बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को ब्रह्मपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित 27 दिन पहले 10 लाख रुपये में खरीदी गई ब्रेजा गाड़ी को पांच लाख रुपये में डिलीवर करने के लिए मेरठ आया था।
    पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक लाख रुपये की नकदी और फर्जी कागजात बरामद किए है। पुलिस के अनुसार खुशहाल नगर निवासी शहबाज पुत्र फुरकत ने बताया कि उसने अपने साथी मोहम्मद आसिफ पुत्र साबिर निवासी ऐरा गार्डन ने गाड़ी खरीदने के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव पुत्र अभय श्रीवास्तव निवासी इंद्रापुरम गाजियाबाद से संपर्क किया।
    उत्कर्ष की बातों पर विश्वास कर उन्होंने पांच लाख रुपये में ब्रेजा गाड़ी का सौदा कर लिया। एक लाख रुपये उन्होंने आनलाइन ट्रांसफर कर दिए और एक लाख रुपये नकद दिए। बाकी रकम गाड़ी डिलीवर होने के बाद देना तय हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने आधार कार्ड उत्कर्ष को उपलब्ध करा दिए। गत मंगलवार को एक युवक ब्रेजा गाड़ी डिलीवर करने के लिए सरस्वती लोक के गेट पर पहुंचा।
    शहबाज व आसिफ ने गाड़ी लेकर आए युवक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोहित बताते हुए गाड़ी का स्वामी बताया। बातचीत के दौरान उन्हें गाड़ी स्वामी व कागजात पर शक हुआ। उन्होंने मोहित से सच्चाई जानने की कोशिश की तो वह गाली-गलौज करते हुए गाड़ी को तेज रफ्तार से ले गया। मामले की जानकारी ब्रह्मपुरी पुलिस को दी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपित को गाड़ी समेत दबोच लिया।
    पूछताछ में आरोपित का असली नाम विजय चौधरी पुत्र ओमपाल चौधरी निवासी सेक्टर तीन इंद्रापुरम गाजियाबाद के रूप में हुई।तलाशी के दौरान विजय के पास से एक लाख रुपये की नकदी, फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड की फोटो कापी, फार्म संख्या 29, विक्रय रशीद और इंश्योरेंस कापी फर्जी हस्ताक्षरित, सही आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज फोटो बरामद हुए। थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी का कहना है कि आरोपित से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गरीब लोगों से पैसे देकर खरीदते है आधार कार्ड


    ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी ने बताया कि यह लोग गरीब लोगों से पैसे देकर आधार कार्ड खरीद लेते है। इसके बाद उस पर अपना फोटो लगाकर धोखाधड़ी से लोन पर नई गाड़ी खरीद लेते है। गाड़ी को एक-दो महीने चलाकर उसे धोखाधड़ी से ही आधे दामों में बेच देते है। पकड़े गए आरोपित का फर्जी कागजात पर गाड़ी निकालकर आधे दामों में बेचने वाला गिरोह सक्रिय है।