27 दिन पहले 10 लाख में खरीदी नई कार, पांच लाख में बेच रहा था युवक, राज खुलने पर UP पुलिस ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मेरठ। फर्जी कागजात पर नई गाड़ी खरीदकर उसे धोखाधड़ी से आधे दामों में बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को ब्रह्मपुरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित 27 दिन पहले 10 लाख रुपये में खरीदी गई ब्रेजा गाड़ी को पांच लाख रुपये में डिलीवर करने के लिए मेरठ आया था।

पुलिस ने आरोपित के कब्जे से एक लाख रुपये की नकदी और फर्जी कागजात बरामद किए है। पुलिस के अनुसार खुशहाल नगर निवासी शहबाज पुत्र फुरकत ने बताया कि उसने अपने साथी मोहम्मद आसिफ पुत्र साबिर निवासी ऐरा गार्डन ने गाड़ी खरीदने के लिए उत्कर्ष श्रीवास्तव पुत्र अभय श्रीवास्तव निवासी इंद्रापुरम गाजियाबाद से संपर्क किया।

उत्कर्ष की बातों पर विश्वास कर उन्होंने पांच लाख रुपये में ब्रेजा गाड़ी का सौदा कर लिया। एक लाख रुपये उन्होंने आनलाइन ट्रांसफर कर दिए और एक लाख रुपये नकद दिए। बाकी रकम गाड़ी डिलीवर होने के बाद देना तय हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने आधार कार्ड उत्कर्ष को उपलब्ध करा दिए। गत मंगलवार को एक युवक ब्रेजा गाड़ी डिलीवर करने के लिए सरस्वती लोक के गेट पर पहुंचा।

शहबाज व आसिफ ने गाड़ी लेकर आए युवक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोहित बताते हुए गाड़ी का स्वामी बताया। बातचीत के दौरान उन्हें गाड़ी स्वामी व कागजात पर शक हुआ। उन्होंने मोहित से सच्चाई जानने की कोशिश की तो वह गाली-गलौज करते हुए गाड़ी को तेज रफ्तार से ले गया। मामले की जानकारी ब्रह्मपुरी पुलिस को दी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपित को गाड़ी समेत दबोच लिया।

पूछताछ में आरोपित का असली नाम विजय चौधरी पुत्र ओमपाल चौधरी निवासी सेक्टर तीन इंद्रापुरम गाजियाबाद के रूप में हुई।तलाशी के दौरान विजय के पास से एक लाख रुपये की नकदी, फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड की फोटो कापी, फार्म संख्या 29, विक्रय रशीद और इंश्योरेंस कापी फर्जी हस्ताक्षरित, सही आधार कार्ड व पासपोर्ट साइज फोटो बरामद हुए। थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी का कहना है कि आरोपित से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।