मेरठ में गेल गैस आपूर्ति ठप होने पर परेशान नहीं होगा पूरा शहर, PNG सप्लाई को नया सिस्टम तैयार 

जागरण संवाददाता, मेरठ। गेल गैस लिमिटेड ने पूरे शहर को सुचारू रूप से पीएनजी आपूर्ति करने के लिए 11 डिस्ट्रिक्ट रेगुलेशन सिस्टम (डीआरएस) स्थापित करके स्टील पाइप लाइन की रिंग बना दी है। इस आपूर्ति सिस्टम से सभी जगह पीएनजी पहुंचाने के लिए 1500 वर्ग किमी मीडियम डेंसिटी पालीएथलीन पाइप (एमडीपीई) लाइन बिछाई जा चुकी है। इससे लाभ यह होगा कि अब यदि कहीं पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होती है तो पूरा शहर या कोई क्षेत्र नहीं बल्कि अधिक से अधिक एक-दो कालोनी ही प्रभावित होगी। बाकी क्षेत्रों को दूसरे डीआरएस से आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।

गेल गैस लिमिटेड की ओर से किला रोड पर स्टील पाइपलाइन का विस्तार किया गया है, जिससे किला रोड पर देहात से मेरठ शहर को आने वाले एवं मेरठ शहर से किला रोड पर देहात को जाने वाले सभी सीएनजी वाहनों को सीएनजी की आपूर्ति सुगमता से उपलब्ध होने से राहत मिलेगी। गंगानगर डीआरएस से मंगल पांडे नगर डीआरएस तक एमडीपीई पाइपलाइन नेटवर्क को मेडिकल कालेज डीआरएस से जोड़ा गया है। गेल गैस लिमिटेड के मेरठ क्षेत्र के महाप्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि रविवार को मेडिकल कालेज के पास 11वां डीआरएस स्थापित किया। सभी डीआरएस इकाइयों को आपस में जोड़कर रिंग बना दिया गया है।