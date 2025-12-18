'तेरे परिवार का जो भी सदस्य हमारी रेंज में आएगा, सीधा ऊपर जाएगा...' वाट्सअप काल पर युवक को दी गई धमकी

Language
    By Sanjeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    मेरठ में एक परिवार व्हाट्सएप कॉल पर मिली धमकी के बाद दहशत में है। पीड़ित विपिन कुमार ने कंकरखेड़ा थाने में राहुल नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। एक युवक समेत उसका पूरा परिवार डरा, सहमा हुआ है। भयभीत पूरा परिवार घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को डर सता रहा है कि कहीं उनकी हत्या न हो जाए। पीड़ित युवक की तहरीर पर कंकरखेड़ा थाने में केस दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।

    कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में रोहटा रोड स्थित नारायण गार्डन निवासी विपिन कुमार की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। विपिन ने कहा कि 15 दिसंबर को उसके मोबाइल नंबर पर वाट्सएप काल आई। जिसमें कालर ने अपना नाम राहुल बताया। पीड़ित ने राहुल से काल करने का कारण पूछा तो वह बिना कुछ बताए गाली गलौज करने लगा। साथ ही पीड़ित समेत उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

    धमकी में आरोपित ने कहा कि तेरे परिवार का जो भी सदस्य हमारी रेंज में आएगा, वह सीधे ऊपर जाएगा। पुलिस को सूचना दी तो वह भी पता नहीं लगाए पाएगी। अगर, पुलिस ने हमारा पता लगा लिया तो हम बदमाशी छोड़ देंगे।

    इस धमकी भरी वाट्सएप काल के बाद पीड़ित और उसके स्वजन पूरी तरह से भयभीत हैं। जिस कारण वह घर से भी कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। इंस्पेक्टर विनय कुमार ने बताया कि केस दर्ज है। वाट्सएप काल की पड़ताल कराई जा रही है। जल्द आरोपित पुलिस पकड़ में होगा।

    भाई को दिए पांच लाख रुपये मांगने पर भतीजों ने किया जानलेवा हमला

    जागरण संवाददाता, मोदीपुरम (मेरठ)। कुछ महीने पूर्व भाई को दिए पांच लाख रुपये मांगने पर सगे भतीजों ने लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया।
    कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में रोहटा रोड स्थित श्रीराम विहार निवासी मुकेश वर्मा ने केस दर्ज कराया है। कहा कि उसने अपने भाई को पांच लाख रुपये दिए थे। 15 दिसंबर को वह अपने भाई के घर अपने पांच लाख रुपये मांगने गया था।
    जहां भाई नहीं मिला तो वह वापस अपने घर आ गया7 आराप है कि उसके बाद भाई के बेटे गोलू व माटू लाठी डंडों के साथ मुकेश के घर पहुंच गए। लाठी डंडों के साथ मुकेश ने आने का कारण पूछा, जिस पर दोनों ने गाली गलौज करते हुए पिटाई शुरू कर दी, जिसमें मुकेश समेत दो लोग घायल हो गए।
    हमलावर धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराया। थाना पुलिस का कहना है कि केस दर्ज है, आरोपित गिरफ्तार होंगे।