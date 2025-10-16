Language
    यूपी के इस जिले में सांड़ ने बुजुर्ग को उठाकर पटका, मौत, बचाने आई महिला को भी टक्कर मारकर किया घायल

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:04 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के परतापुर में चारा लेने जा रहे एक बुजुर्ग को सांड़ ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बचाने आई एक महिला भी घायल हो गई। ग्रामीणों ने मुश्किल से सांड़ को भगाया। जिले में सांड़ों का आतंक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में है।

    Hero Image

    सांड़ ने बुजुर्ग को उठाकर पटका, मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जिले में साड़ों का आतंक थम नहीं रहा है। खेत में चारा लेने जा रहे परतापुर निवासी बुजुर्ग को सांड़ ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। उन्हें बचाने पहुंची महिला को भी सांड़ ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई जबकि महिला अस्पताल में उपाचारधीन है।

    बुधवार सुबह गांव परतापुर निवासी 60 वर्षीय दलवीर अपनी पत्नी राजेंद्री के साथ खेतों में पशुओं का चारा लेने जा रहे थे। गांव से बाहर महरौली मार्ग पर पहुंचे तो एक सांड़ ने दलवीर को उठाकर पटक दिया। इसके बाद भी सांड़ जमीन पर पड़े दलवीर को लगातार टक्कर मारता रहा।
    पास के खेत में काम कर रहे शमशाद व उसकी पत्नी तस्लीम ने दलवीर को बचाने का प्रयास किया तो सांड़ ने तस्लीम को भी टक्कर मारकर घायल कर दिया। तस्लीम दूर जाकर गिरी। चीख-पुकार मचने पर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और बामुश्किल सांड़ को भगाया।
    इसके बाद दोनों घायलों को सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान दलवीर ने दम तोड़ दिया। तस्लीम का उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर परतापुर थाना पुलिस सुभारती अस्पताल पहुंची और शव को मर्चरी भिजवाया।
    गौरतलब है कि जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सांड़ों का आतंक है। लोगों को घायल करने के साथ साड़ फसलों को भी नुक्सान पहुंचाते हैं। साड़ों के हमले में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। थाना प्रभारी सतवीर सिंह अत्री का कहना है कि सांड़ की टक्कर से दलवीर की मौत होने की जानकारी मिली थी।