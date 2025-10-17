Meerut News : बहू ने ही रची थी सौतेली सास की हत्या की साजिश, अपने भाई को दी सुपारी

संवाद सूत्र, जागरण, सरधना (मेरठ)। सरधना कस्बे के मुहल्ला आजाद नगर में कास्मेटिक व्यापारी की पत्नी सीमा पर हुए जानलेवा हमले के मामले का थाना पुलिस ने राजफाश किया है। घटना में मुख्य आरोपित उनकी बहू कोमल थी, जिसने अपनी सौतेली सास को बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे से रोकने के उद्देश्य से हत्या की साजिश रची थी।

बता दें कि कस्बे के मुहल्ला आजाद नगर निवासी मुकेशचंद कास्मेटिक की दुकान करते हैं। पहली पत्नी अलका की मौत के बाद मुकेश ने मुरादाबाद निवासी सीमा से कोर्ट मैरिज की थी। पहली पत्नी अलका से उसे एक बेटा शुभम उर्फ अश्वनी है। अश्वनी पत्नी कोमल के साथ रामलीला रोड पर शुभम ब्यूटी शोरूम के ऊपर घर में रहता है, जबकि उनकी सौतेली मां सीमा आजाद नगर में मुकेश के साथ रहती हैं।

गत रविवार की सुबह सीमा घर पर थी, जबकि मुकेशचंद दुकान पर गए थे। उसी दौरान नकाबपोश युवक ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जिसमें सीमा के पैर गोली लगी थी और सिर में गंभीर चोट आई थी। उनका उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जांच में सामने आया कि कोमल ने अपने भाई भव्य को डेढ़ लाख रुपये देकर सौतेली सास की हत्या कराने की योजना बनाई।