Meerut News : बहू ने ही रची थी सौतेली सास की हत्या की साजिश, अपने भाई को दी सुपारी
मेरठ के सरधना में बहू कोमल ने अपनी सौतेली सास सीमा की हत्या की साजिश रची। उसने अपने भाई भव्य को डेढ़ लाख रुपये की सुपारी दी, क्योंकि वह सीमा को बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे से रोकना चाहती थी। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
संवाद सूत्र, जागरण, सरधना (मेरठ)। सरधना कस्बे के मुहल्ला आजाद नगर में कास्मेटिक व्यापारी की पत्नी सीमा पर हुए जानलेवा हमले के मामले का थाना पुलिस ने राजफाश किया है। घटना में मुख्य आरोपित उनकी बहू कोमल थी, जिसने अपनी सौतेली सास को बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे से रोकने के उद्देश्य से हत्या की साजिश रची थी।
बता दें कि कस्बे के मुहल्ला आजाद नगर निवासी मुकेशचंद कास्मेटिक की दुकान करते हैं। पहली पत्नी अलका की मौत के बाद मुकेश ने मुरादाबाद निवासी सीमा से कोर्ट मैरिज की थी। पहली पत्नी अलका से उसे एक बेटा शुभम उर्फ अश्वनी है। अश्वनी पत्नी कोमल के साथ रामलीला रोड पर शुभम ब्यूटी शोरूम के ऊपर घर में रहता है, जबकि उनकी सौतेली मां सीमा आजाद नगर में मुकेश के साथ रहती हैं।
गत रविवार की सुबह सीमा घर पर थी, जबकि मुकेशचंद दुकान पर गए थे। उसी दौरान नकाबपोश युवक ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जिसमें सीमा के पैर गोली लगी थी और सिर में गंभीर चोट आई थी। उनका उपचार एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जांच में सामने आया कि कोमल ने अपने भाई भव्य को डेढ़ लाख रुपये देकर सौतेली सास की हत्या कराने की योजना बनाई।
भव्य ने अपने दोस्त हर्षित से पिस्टल ली और नकाब पहनकर हमला किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल काल डिटेल के आधार पर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त 32 बोर की पिस्टल भी बरामद की है। पूछताछ में भव्य ने घटना करना स्वीकार किया और बताया कि पिस्टल उसका दोस्त हर्षित लाया था।
पुलिस ने बुधवार को तीनों को अदालत में पेश कर किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।