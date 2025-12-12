ऊर्जा निगम ने लिया बिजली बिलों में राहत का निर्णय, इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, मेरठ। 31 मार्च 2025 के बाद केवल एक बार बिजली का बिल जमा करने वाले नेवर पेड श्रेणी के उपभोक्ताओं को नई बिजली की बिल राहत योजना में शामिल किया गया है। अब ऐसे एक हजार और उपभोक्ताओं को राहत योजना का लाभ मिल सकेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिजली के बिल राहत योजना का पहला चरण एक दिसंबर से आरंभ हुआ है। प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को व्यापक राहत प्रदान करने के लिए नया प्राविधान लागू किया है। योजना मेंं एलएमवी-वन (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट भार तक, एलएमवी-टू (वाणिज्यिक) एक किलोवाट भार वाले ऐसे उपभोक्ता, जो कि 31 मार्च 2025 को नेवर पेड उपभोक्ता की श्रेणी में थे। यदि उनके द्वारा दिनांक एक अप्रैल के बाद 30 नवंबर तक की अवधि में पहली बार भुगतान किया हो, को भी योजना का लाभ दिया जायेगा। यह उपभोक्ता भी अब पंजीकरण करा सकेंगे।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने कहा कि ऐसे सभी उपभोक्ताओं को तुरंत योजना का लाभ लेना चाहिए। कहा कोई भी पात्र उपभोक्ता राहत से वंचित न रहे। मेरठ जोन टू में पहले नेवर पेड उपभोक्ता 1487 थे। इस छूट के बाद उनकी संख्या 2181 हो गई है। इसी तरह जोन वन मेंं कुल 350 उपभोक्ता इस श्रेणी मे शामिल हुए हैं। ऊर्जा निगम की टीम पर हमला, सात के खिलाफ मुकदमा संवाद सूत्र, जड़ौदा पांडा (सहारनपुर)। ऊर्जा निगम के एसडीओ संदीप कुमार ने बताया कि बड़गांव थाना क्षेत्र के कुतबा माजरा गांव में बकाया बिल की वसूली के लिए कैंप लगाया गया था। कैंप के बाद ऊर्जा निगम की टीम एक लाख तीन हजार बकाया बिल वाले फातिमा पत्नी रिजवान के घर पहुंची। टीम ने उन्हें बकाया बिल जमा करने के लिए चल रही छूट के लिए रजिस्ट्रेशन करने की बात की।