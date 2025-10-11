Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Meerut News : पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे और गाजियाबाद के मीट कारोबारी समेत आठ के खिलाफ चार्जशीट

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:08 PM (IST)

    Meerut News: मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे और गाजियाबाद के एक मीट व्यापारी सहित आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के एक एनर्जी ड्रिंक फ्रेंचाइजी के उद्घाटन में भीड़ जुटाई, जिससे कानून का उल्लंघन हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की और अब अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूर्व मंत्री के बेटे व मीट कारोबारी समेत आठ के खिलाफ चार्जशीट (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा व गाजियाबाद के मीट कारोबारी शाहनवाज समेत आठ आरोपितों के खिलाफ ब्रह्मपुरी पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है। बिना अनुमति के लिसाड़ी रोड पर एनर्जी ड्रिंक की फ्रेंचाइजी के उद्घाटन में लोगों की भीड़ जुटाई गई थी। पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर मौके से चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि याकूब कुरैशी का नाम जोन और प्रदेश स्तर के माफिया की सूची में है। याकूब के परिवार की निगरानी का जिम्मा सीओ किठौर पर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली क्षेत्र में सराय बहलीम निवासी फिरोज के साले गाजियाबाद निवासी शाहनवाज के झांसी में मीट प्लांट हैं। अलीगढ़ में उसका एनर्जी ड्रिंक का भी प्लांट है। मेरठ में एनर्जी ड्रिंक की फ्रेंचाइजी का काम श्यामनगर निवासी नोमान कुरैशी व सुभान कुरैशी को दिया गया था। फ्रेंचाइजी का फाइनेंसर अदनान है।
    लिसाड़ी रोड स्थित बीएस पैलेस पर 24 जुलाई की शाम उद्घाटन किया जा रहा था। बिना अनुमति के यू-ट्यूबर बुलाकर 400 लोगों की भीड़ जुटा दी गई। रास्ता जाम कर तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाकर वाहनों पर स्टंट किया गया। ब्रह्मपुरी पुलिस ने फिरोज, शाहनवाज निवासी गाजियाबाद, सुभान, नौमान, सलमान निवासी लोनी गाजियाबाद, प्रिंस कासिफ निवासी दिल्ली, सूफियान त्यागी निवासी सरूरपुर और जावेद अंसारी निवासी दिल्ली को नामजद किया था। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने बताया कि नामजद सभी आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। मुकदमे में सभी आरोपित कोर्ट से जमानत पा चुके हैं। मुकदमा जल्द ही ट्रायल पर आएगा।