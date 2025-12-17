Meerut: युवती के अपहरण व हत्या की धमकी में पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा, युवती घर से ले गई थी डेढ़ लाख रुपये व जेवर

जागरण संवाददाता, मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव से सात दिन से अपह्रत युवती का कोई सुराग नहीं लगा है। आरोपित युवक ने युवती की बुआ को फोन कर धमकी दी कि उनकी भतीजी उसके साथ और पीछा किया तो वह युवती व उसके भाइयों की हत्या करा देगा।

गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 10 दिसंबर को उनकी बेटी घर से डेढ़ लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर लेकर चली गई। उन लोगों ने बेटी को काफी तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चल सका।

इसके दो दिन बाद बहसूमा थाना क्षेत्र के गांव अस्सा अकबरपुर निवासी अमन पुत्र जगबीरे ने युवती की बुआ को फोन करके कहा कि उनकी भतीजी उसके साथ है। उन लोगों को उसकी तलाश करने की जरुरत नहीं है।

यदि उनका पीछा किया तो वह युवती और उसके दोनों भाइयों की हत्या करा देगा। इसके बाद पीड़ित परिवार ने अमन के पिता जगबीरे से फोन पर बातचीत की तो उसने भी अपने बेटे का पक्ष लेते हुए शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी।

भावनपुर थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपित अमन और उसके पिता जगबीरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी जोगेंद्र कुमार का कहना है कि आरोपित युवक व युवती की तलाश की जा रही है। जल्द ही युवती को बरामद कर आरोपित व उसके पिता को गिरफ्तार किया जाएगा।