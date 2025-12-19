वाराणसी जा रहे मेरठ के परिवार की कार आजमगढ़ में ट्रक से टकराई, पिता-पुत्र सहित तीन की मौत

संवाद सूत्र, जागरण, सरधना (मेरठ)। गांव अलीपुर निवासी 38 वर्षीय विशेष के लिए वाराणसी की धार्मिक यात्रा जीवन की आखिरी यात्रा बन गई। पत्नी, बच्चों और ममेरे साले संग बुधवार को वाराणसी के लिए निकले विशेष की ईको कार गुरुवार तड़के आजमगढ़ में आगे जा रहे ट्रक से टकरा गई। भीषण दुर्घटना में विशेष, उसके बेटे व ममेरे साले की मौत हो गई। एक ही परिवार में पिता-पुत्र की मौत से गांव में हर कोई गमगीन है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अलीपुर निवासी दिनेश ने बताया कि उसका बड़ा भाई विशेष कई महीनों से परिवार संग वाराणसी जाने की तैयारी कर रहे थे। विशेष खेती करने के साथ ही टैक्सी चलाते थे। बुधवार को वह पत्नी डोली, बेटे कार्तिक, अक्ष व बेटी अंशिका तथा पत्नी के ममेरे भाई बागपत के दोघट निवासी नवनीत उर्फ सत्य के साथ ईको कार से रवाना हुए थे। गुरुवार तड़के करीब चार बजे जब उनकी कार आजमगढ़ मुबारकपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी।

हादसा इतना भीषण था कि विशेष, उनके 10 वर्षीय बेटे अक्ष और साले नवनीत उर्फ सत्य की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अक्ष कक्षा चार का छात्र था। हादसे में डोली, अंशिका और कार्तिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की खबर गांव पहुंची तो घर में कोहराम मच गया।