Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवा पुजारी का शव फंदे पर लटका मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका, मेरठ पुलिस ने शुरू की जांच

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:40 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के बिजली बंबा बाईपास स्थित गृहम कालोनी में एक पुजारी का शव फंदे पर लटका मिला। पड़ोसी ने पुलिस को सूचना दी। मृतक कौशल मिश्रा, जत्तीवाड़ा के शिव मंदिर में पुजारी थे और एक साल से यहां किराए पर रह रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुजारी का शव फंदे पर लटका मिलने से सनसनी ।प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बंबा बाईपास स्थित गृहम कालोनी में करीब एक साल से किराये पर रहे एक पुजारी का शव फंदे पर लटका मिला। पड़ोसी युवक ने पुजारी के शव को लटका देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भेज दिया। वहीं, कालोनी में रहने वाले आसपास के लोगों ने पुजारी की हत्या कर फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा जिले के रहने वाले थे कौशल

    Kausal 650
    मूलरूप से बिहार के जिला दरभंगा थाना देहरा क्षेत्र के गांव बेनीपुरा निवासी 25 वर्षीय कौशल मिश्रा पुत्र सुरेंद्र मिश्रा जत्तीवाड़ा स्थित शिव मंदिर में पुजारी थे। कौशल मिश्रा करीब एक वर्ष से लोहियानगर थाना क्षेत्र में बिजली बंबा बाईपास स्थित ग्रहम कालोनी में किराये के फ्लैट में रहते थे।
    सोमवार रात करीब 2:30 बजे पड़ोसी देव ने पुलिस को सूचना दी कि पुजारी कौशल का शव फंदे पर लटका हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं, जानकारी होने पर आसपास के लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों ने पुजारी की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को मर्चरी भेज दिया। थाना प्रभारी योगेश चंद्र का कहना है कि पुजारी के स्वजन को घटना की जानकारी दे दी है। पुजारी ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर होगी।

    फर्श पर टीके थे पुजारी के पैर

    पुजारी का शव फंदे पर लटका होने की जानकारी मिलने पर कालोनी में रहने वाले आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने देखा कि पुजारी के पैर फर्श पर टीके है और फंदे की गांठ भी ढीली है। लोगों ने आशंका जताई कि पुजारी की हत्या कर आत्महत्या दर्शाने को शव फंदे पर लटकाया गया है। थाना प्रभारी ने मामले की गहनता से जांच करने की बात कही है।