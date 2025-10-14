युवा पुजारी का शव फंदे पर लटका मिलने से सनसनी, हत्या की आशंका, मेरठ पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, मेरठ। बिजली बंबा बाईपास स्थित गृहम कालोनी में करीब एक साल से किराये पर रहे एक पुजारी का शव फंदे पर लटका मिला। पड़ोसी युवक ने पुजारी के शव को लटका देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्चरी भेज दिया। वहीं, कालोनी में रहने वाले आसपास के लोगों ने पुजारी की हत्या कर फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है।

दरभंगा जिले के रहने वाले थे कौशल



मूलरूप से बिहार के जिला दरभंगा थाना देहरा क्षेत्र के गांव बेनीपुरा निवासी 25 वर्षीय कौशल मिश्रा पुत्र सुरेंद्र मिश्रा जत्तीवाड़ा स्थित शिव मंदिर में पुजारी थे। कौशल मिश्रा करीब एक वर्ष से लोहियानगर थाना क्षेत्र में बिजली बंबा बाईपास स्थित ग्रहम कालोनी में किराये के फ्लैट में रहते थे।

सोमवार रात करीब 2:30 बजे पड़ोसी देव ने पुलिस को सूचना दी कि पुजारी कौशल का शव फंदे पर लटका हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं, जानकारी होने पर आसपास के लोगों का जमावड़ा लग गया। लोगों ने पुजारी की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को मर्चरी भेज दिया। थाना प्रभारी योगेश चंद्र का कहना है कि पुजारी के स्वजन को घटना की जानकारी दे दी है। पुजारी ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई। इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर होगी।