    Meerut News: भाजपा नेता और प्रधान पक्ष में चले धारदार हथियार, पथराव, कार के भी तोड़े शीशे

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 04:14 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के रार्धना गांव में भाजपा नेता और प्रधान समर्थकों में पुरानी रंजिश के चलते संघर्ष हो गया। धारदार हथियार चले और पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने कहा कि उनके घर में खड़ी कार के भी शीशे तोड़ दिए गए।

    Hero Image

    भाजपा नेता और प्रधान पक्ष में चले धारदार हथियार, पथराव (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, सरधना (मेरठ)। सरधना थाना क्षेत्र के रार्धना गांव में बुधवार को भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष और प्रधान पक्ष के लोगों में पुरानी रंजिश को लेकर धारदार हथियार चले। इसके बाद मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों में पथराव हुआ। जिसके बाद अफरा-तफरी का माहौल मच गया। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा पक्ष से पांच और प्रधान पक्ष से तीन लोग घायल हो गए।
    सूचना पर घंटों बाद पहुंची पुलिस घायलों को सीएचसी लेकर आ गई। जहां पर उपचार के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाकर तहरीर दी। हालांकि, ग्राम प्रधान का कहना है कि उनका दोनों पक्षों के झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। आरोप बेबुनियाद है।
    रार्धना निवासी संदीप कुमार पुत्र जनम सिंह भाजपा के बूथ अध्यक्ष एंव भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। हाल ही में बच्चों को लेकर विवाद हो गया था। जिसके बाद गांव के ही लोगों ने समझौता करा दिया था। बुधवार को वह अपने घेर में था। आरोप है कि ग्राम प्रधान पक्ष के लोगों ने रंजिशन घेर के सामने लगे ग्राम पंचायत के सीसीटीवी को कपड़े से ढकवा दिया। इसके बाद आरोपितों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान आरोपितों ने बाहरी व्यक्तियों को भी बुला रखा था। जो गाड़ी में हथियारों से लैस थे।
    शोर शराबा होने पर अन्य लोग भी आ गए। जिस पर आरोपितों ने पथराव करते हुए धारदार हथियार से हमला किया। जिसमें संदीप कुमार, रुपेंद्र पुत्र मोहर सिंह, जय कुमार पुत्र इशम सिंह, मुकुल पुत्र अरविंद कुमार, चंद्रपाल पुत्र बाबू सिंह घायल हो गए।
    घायल ने बताया कि आरोपित उससे राजनीतिक द्वेष रखते हैं। उधर दूसरे पक्ष से आशु सोम पुत्र सुनील कुमार ने बताया कि कई माह पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। उस दौरान पुलिस की मौजूदगी में समझौता हुआ था। दीपावली से अगले दिन वह किसी काम से जा रहा था। तभी आरोपितों ने उस पर डंडे से हमला किया था। जिस पर उसने भागकर अपनी जान बचाई थी। आरोपित उसके घर पर भी पहुंच गए थे। लेकिन, दरवाजा ना खुलने पर चले गए थे।
    बुधवार को आरोपित बात करने के बहाने से उनके घर पर आए और धारदार हथियार से हमला कर पथराव कर दिया। इस दौरान आशु सोम, सुनील कुमार व भूपेंद्र सिंह पुत्र धर्मवीर घायल हो गए। सूचना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने घायलों का उपचार सीएचसी में करवाया। जहां चिकित्सकों ने एक पक्ष से जय कुमार और दूसरे पक्ष से भूपेंद्र को रेफर कर दिया। ग्राम प्रधान विश्वास उर्फ बबलू ने बताया कि सभी आरोप बेबुनियाद है। दोनों पक्ष एक ही परिवार के है। लेकिन, इस झगड़े में उनका कोई भी वास्ता नहीं है।
    आरोपितों ने कार के भी तोड़े शीशे...
    भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने बताया कि आरोपितों ने उनके घर में खड़ी हुई कार के भी शीशे तोड़ दिए। आरोप लगाया कि सूचना देने के बाद भी पुलिस घंटों देर से पहुंची। अब उन्ही के पक्ष के लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस मामले की जांच कर रही थी।

