    मेरठ में एसपी सिटी ने सीओ से इस मामले में मांगी रिपोर्ट, वीडियो के आधार पर मुकदमे की तैयारी

    By sushil kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:24 PM (IST)

    मेरठ के सिविल लाइंस थाने में भाजपा पार्षदों और समर्थकों के बीच मारपीट हुई जिसके बाद एसपी सिटी ने सीओ से रिपोर्ट मांगी है। विवाद सूरजकुंड पार्क के पास ठेला लगाने को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस ने मारपीट के वीडियो एकत्र कर लिए हैं और जल्द ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। समर्थकों ने थाने में नारेबाजी भी की।

    एसपी सिटी ने सीओ से मांगी रिपोर्ट, वीडियो के आधार पर मुकदमे की तैयारी।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। सिविल लाइंस थाने के अंदर भाजपा पार्षदों और उनके समर्थकों में मारपीट पर एसपी सिटी ने सीओ से रिपोर्ट मांगी है। सूरजकुंड से लेकर थाने तक मारपीट की वीडियो पुलिस ने एकत्र कर ली है।

    माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बता दें कि समर्थकों ने हवालात के अंदर घुसकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। कैंट विधायक, महापौर और महानगर अध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए थे। एसपी सिटी आयुष विक्रम के आने के बाद मामला शांत हुआ था।

    बुढ़ाना गेट निवासी दिव्यांग सुफियान करीब 15 साल से सूरजकुंड पार्क के सामने सड़क पर सोडा शिकंजी का ठेला लगाता है। वार्ड 44 के पार्षद उत्तम सैनी पार्क के सामने से उसे हटाकर अपने किसी परिचित का ठेला लगवाना चाहते थे। इसका वार्ड 58 के पार्षद सुमित शर्मा ने विरोध किया।

    बुधवार को उत्तम सैनी और सुमित शर्मा अपने समर्थकों के साथ सूरजकुंड पार्क पर पहुंच गए। यहां पुलिस बल के सामने ही दोनों पार्षद भिड़ गए थे। पुलिस पार्षदों व समर्थकों को थाने ले गई और सभी को नीचे बैठा दिया। जानकारी मिलते ही कैंट विधायक अमित अग्रवाल और महापौर हरिकांत अहलूवालिया भी थाने पहुंच गए थे।

    उन्होंने उत्तम सैनी को नीचे बैठाने पर नाराजगी जताई। इसी बीच सुमित शर्मा और उत्तम सैनी के समर्थक थाना प्रभारी के कार्यालय में इंस्पेक्टर के सामने मारपीट करने लगे। हालात बिगड़ने पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एएसपी अंतरिक्ष जैन, दो सीओ तथा पांच थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।

    एसपी सिटी के साथ भाजपा नेताओं में झड़प तक हो गई थी। बाद में दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया था। एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि सीओ सिविल लाइंस से पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया जा सके। पुलिस उक्त मामले में जीडी में पहले ही तस्करा डाल चुकी है।