Meerut News : मालिक के बाहर जाते ही सोने के आठ हार लेकर बंगाल का कारीगर हो गया फरार, पुलिस दर्ज किया मुकदमा
Meerut News : मेरठ के देहली गेट इलाके से एक सर्राफ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक कारीगर 180 ग्राम सोने के हार लेकर फरार हो गया है। सर्राफ ने कारीगर को कंगन की छिलाई करने के लिए हार दिया था। कारीगर को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारीगर की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, मेरठ। नील की गली से एक बंगाली कारीगर 180 ग्राम के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया। सर्राफ को पता चला तो उसने कारीगर की तलाश की। उसका पता नहीं चल पाया। बंगाली कारीगर के खिलाफ थाना देहली गेट पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस कारीगर को तलाश रही है।
देहली गेट के नील गली निवासी शहराफ मलिक ने बताया कि उनकी सोने के जेवरात बनाने की दुकान है। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली ग्राम आइमा पहाडपुर तारकेश्वर के रहने वाले हैं। उनका सोने के जेवरात की छिलाई कर डिजाइन बनाने का काम है। उसकी दुकान पर काम करने वाले मौ. आजुल मलिक व उसके भाई मौ. यासीन मलिक ने कारीगर काजी मुशर्रफ रहमान निवासी रामपाडा जंगीपाडा हुगली को कारीगर के रूप में चार दिन पहले रखा था। उसे 180 ग्राम के आठ पीस सोने के हार छिलाई के लिए दिए। वह किसी काम से चले गए। वापस आए तो मुशर्रफ वहां नहीं था। दुकान पर सोने के कंगन भी नहीं थे। उसने आजुल व यासीन से मुशर्रफ के बारे में जानकारी की। तीनों ने उसे तलाशा लेकिन नहीं मिला। आरोप है कि मुशर्रफ को उसके गांव जाकर भी तलाशा गया, लेकिन वह नहीं मिला। मोबाइल भी बंद है। शहराफ ने थाना देहली गेट पर मुशर्रफ रहमान को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।
अतिक्रमण हटवाने पहुंची टीम से नोकझोंक
संवाद सूत्र, लावड़ मेरठ। लावड़ कस्बे के मीठेपुर मार्ग स्थित खाली पड़ी जमीन पर दो पक्षों के विवाद के बाद मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उसी जमीन पर अतिक्रमण कर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया तो नगर पंचायत टीम ने पुलिस के साथ पहुंची और कब्जा हटाया। इस दौरान ईओ व कब्जाधारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त जमीन पर खोखा लगाकर कब्जा करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाने का प्रयास किया गया लेकिन अतिक्रमणधारी अभद्रता करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने उनको हटाया। इस दौरान टीम ने अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी कि यदि दोबारा अतिक्रमण हुआ तो कार्रवाई की जाएगी।
