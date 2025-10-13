Meerut News : मालिक के बाहर जाते ही सोने के आठ हार लेकर बंगाल का कारीगर हो गया फरार, पुलिस दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, मेरठ। नील की गली से एक बंगाली कारीगर 180 ग्राम के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया। सर्राफ को पता चला तो उसने कारीगर की तलाश की। उसका पता नहीं चल पाया। बंगाली कारीगर के खिलाफ थाना देहली गेट पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस कारीगर को तलाश रही है।

देहली गेट के नील गली निवासी शहराफ मलिक ने बताया कि उनकी सोने के जेवरात बनाने की दुकान है। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली ग्राम आइमा पहाडपुर तारकेश्वर के रहने वाले हैं। उनका सोने के जेवरात की छिलाई कर डिजाइन बनाने का काम है। उसकी दुकान पर काम करने वाले मौ. आजुल मलिक व उसके भाई मौ. यासीन मलिक ने कारीगर काजी मुशर्रफ रहमान निवासी रामपाडा जंगीपाडा हुगली को कारीगर के रूप में चार दिन पहले रखा था। उसे 180 ग्राम के आठ पीस सोने के हार छिलाई के लिए दिए। वह किसी काम से चले गए। वापस आए तो मुशर्रफ वहां नहीं था। दुकान पर सोने के कंगन भी नहीं थे। उसने आजुल व यासीन से मुशर्रफ के बारे में जानकारी की। तीनों ने उसे तलाशा लेकिन नहीं मिला। आरोप है कि मुशर्रफ को उसके गांव जाकर भी तलाशा गया, लेकिन वह नहीं मिला। मोबाइल भी बंद है। शहराफ ने थाना देहली गेट पर मुशर्रफ रहमान को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।