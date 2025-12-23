Meerut News : टेलीग्राम पर बच्चों के अश्लील वीडियो बेचने के मामले में अमित जैन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मेरठ। नाबालिगों के साथ अश्लील गतिविधियां या इससे किसी भी तरह जुड़ा हुआ कंटेंट दिखाना चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दायरे में आता है। बच्चों के अश्लील कंटेंट को किसी भी फार्मेट में, फिल्म, तस्वीर में तैयार करना, चाइल्ड पोर्न माना जाता है। ब्रह्मपुरी की राकेश डेयरी वाली गली में रहने वाला अमित जैन भी चाइल्ड पोर्न वीडियो को टेलीग्राम पर बेचता था।

कई साइट्स से वीडियो लेकर टेलीग्राम पर आगे बेच देता था। प्रत्येक वीडियो पर अमित जैन को 150 रुपये का कमीशन मिलता था। पुलिस ने अमित जैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जमानत पर छोड़ दिया गया।

सात सितंबर को देहरादून पुलिस ने टेलीग्राम अकाउंट पर चाइल्ड पोर्न वीडियो को बेचने के आरोपि‍त अमित जैन निवासी ब्रह्मपुरी की शिकायत दर्ज कराई। ब्रह्मपुरी पुलिस ने अमित जैन के खिलाफ आइटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया।

सोमवार को पुलिस ने अमित जैन को गिरफ्तार कर लिया। उसके मोबाइल से पुलिस को काफी वीडियो भी बरामद हुई है। पुलिस ने मोबाइल को सील कर दिया। उसे फोरेसिंक लैब में भेजा जाएगा।

अमित जैन ने पूछताछ में बताया कि कई साइट्स से बच्चों की अश्लील वीडियो उठाता था। उसके बाद टेलीग्राम पर काइन में वीडियो को बेच देता था। प्रत्येक वीडियो पर उसे 150 रुपये कमीशन मिलता था.

अमित ने बताया कि गुरुनानक नगर में उसकी आर्टिफिशियल ज्वलैरी की दुकान है। उसके साथ ही चाइल्ड पोर्न वीडियो भी बेचता था। सात सितंबर से वह इस धंधे में लग चुका था। लाखों रुपये की कमाई भी कर चुका है। इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने बताया कि अमित जैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया है।