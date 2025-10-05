Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, चालक की मौत; युवती सहित दो की हालत गंभीर

    By Pramod Tyagi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 10:11 AM (IST)

    मेरठ के पास धंतला गांव में एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार के पेड़ से टकराने से चालक की मौके परही मौत हो गई जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान दिल्ली निवासी राजीव गुप्ता के रूप में हुई है। घायल युवक और युवती की हालत गंभीर है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, चालक की मौत, युवती सहित दो गंभीर।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। मोहिउद्दीनपुर मार्ग पर धंतला गांव के पास तेज गति से आ रही एक आल्टो कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार युवक व एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के शिकार लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। समाचार लिखे जाने तक यह जानकारी नहीं हो सकी कि कार सवार कहां जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार शाम करीब पांच बजे खरखौदा-मोहिउद्दीनपुर रोड पर धंतला गांव के पास ढाबे के सामने मोहिउद्दीनपुर की तरफ से तेज गति से आ रही एक आल्टो कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। कार की गति इतनी तेज थी कि पहले पेड़ से टकराने के बाद फिर दूसरे पेड़ से टकरा गई।

    हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। उधर, हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण व थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से पहले घायल युवती व युवक को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

    उधर, चालक गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार में फंसे चालक को करीब 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से कार को काटकर बाहर निकाला।

    पुलिस ने चालक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान 29 वर्षीय राजीव गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवासी रेलवे कालोनी सिविल लाइन उत्तरी दिल्ली के रूप में की है। राजीव के मोबाइल पर आई काल से पुलिस ने घटना की जानकारी स्वजन को दी।

    घायल युवक व युवती बेहोशी की हालत में हैं। उनकी जेब से मिले कुछ कागजों के आधार पर युवक का नाम विवेक व युवती का नाम अक्षिता उर्फ रागिनी बताया जा रहा है। दोनों घायल भी दिल्ली के ही रहने वाले हैं। इंस्पेक्टर धीरज सिंह ने बताया कि मृतक और घायलों का आपस में क्या संबंध है और वे कहां जा रहे थे, इस मामले की कोई जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है।