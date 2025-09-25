Language
    यूपी में DM साहब ने ड्रोन उड़ाने के लिए क्यों कहा? नगर आयुक्त को दे दिए ये निर्देश

    By anuj sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 10:05 PM (IST)

    मेरठ में जिलाधिकारी ने गंगा और काली नदी के पुनरुद्धार के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जल निगम को नालों का ड्रोन सर्वे करने और नगर आयुक्त को एसटीपी निर्माण के लिए जमीन चिह्नित करने के लिए कहा गया। काली नदी के किनारे ठोस अपशिष्ट निस्तारण और जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने पर भी जोर दिया गया।

    काली नदी में गिरने वाले नालों का कराएं ड्रोन सर्वे : डीएम

    जागरण संवाददाता, मेरठ। जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति और जिला पर्यावरण समिति की बैठक में जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने कहा कि जल निगम की नमामि गंगे यूनिट (ग्रामीण) काली नदी में गिरने वाले नालों का ड्रोन सर्वे कराकर उसकी रिपोर्ट जिला गंगा समिति को सौंपे।

    नगर आयुक्त को उन्होंने आबूनाला एक पर प्रस्तावित 65 एमएलडी एसटीपी के निर्माण के लिए जल्द से जल्द जमीन चिह्नित करे। इसके लिए निगम अधिकारी छावनी परिषद से भी समन्वय बनाए। छावनी क्षेत्र में भी जमीन की तलाश करे।

    काली नदी के पुनरुद्धार हेतु ग्राम्य विकास, पंचायती राज तथा जिला विकास अधिकारी को उन्होंने दस दिन के भीतर संयुक्त रूप के कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। इस दौरान सेवा पखवाडा के तहत जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियो को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

    बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि काली नदी के किनारे डाले जा रहे ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु नगर पालिका सरधना से समन्वय बनाएं। पालिका मशीन की खरीद करके कूड़े का निस्तारण करे। जनजागरूकता का कार्यक्रम गंगा, हिंडन, काली नदी के किनारे चलाया जाए।

    उन्होंने कहा कि काली नदी के पुनरुद्धार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 15 दिन बाद अगली बैठक की जाएगी। ग्रामीण चौपाल का गठन कराकर वन विभाग को उसकी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश जिला पंचायतराज अधिकारी को दिया। उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक पटाखों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण को दिया।

    बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के 50-50 कन्या विद्यालयों को उन्होंने मिशन शक्ति के अन्तर्गत जोड़ने हेतु उन्होंने वन विभाग को कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।

    डीएम ने कहा कि जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालय में वन विभाग द्वारा मिशन शक्ति के कार्यक्रम आयोजित कराये जाएं।

    बैठक में सीडीओ नूपुर गोयल, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग वंदना फोगाट, एडीएम प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेन्द्र सिंह, पीडब्ल्यूडी एक्सईएन सतेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।