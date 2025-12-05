यूपी के इस शहर की बदल जाएगी सूरत, चौराहों को आकर्षक बनाने की फिर बनी योजना
मेरठ शहर के चौराहों को सुंदर बनाने की योजना फिर से शुरू हुई है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान (आइडीपी) के तहत चौराहों को आकर्षक बनाकर भव्य रूप दिया जाएग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर के चौराहों के सुंदरीकरण को लेकर पहले भी तमाम बार कागजी कसरत हो चुकी है। लेकिन हर बार जिम्मेदार अधिकारियों के दावे झूठे साबित हो चुके हैं। अब एक बार फिर चौराहों को आकर्षक बनाने की योजना पर काम शुरू हुआ है। इस बार सबकुछ बातों तक ही सीमित रहा जाएगा या योजना परवान चढ़ेगी, यह कहना तो फिलहाल मुश्किल है। खैर इस बार शहर को रहने योग्य और सुंदर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान (आइडीपी) के तहत कार्य चल रहा है।
योजना है कि शहर के सभी चौराहों को आकर्षक बनाकर भव्य रूप दिया जाएगा। चौराहों की लंबाई-चौड़ाई के अनुसार सभी चौराहों पर स्टैचू को आकार देते हुए उसे स्थापित किया जाएगा। उसी अनुसार गोल चक्कर व अन्य सुविधाओं का विकास आसपास होगा। चौराहों को सुंदर रूप देने के लिए एक बार फिर नए सिरे से सर्वे शुरू किया गया है। कमिश्नर के निर्देश पर मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने सर्वे शुरू कराया है।
अभी कुछ बदला नहीं
हापुड़ अड्डा चौराहा, तेजगढ़ी चौराहा, कमिश्नर आवास चौराहा व बच्चा पार्क के लिए हाल ही में योजना बनाई गई थी। इससे पहले आठ साल में पांच से अधिक प्लान हापुड़ अड्डा चौराहे के लिए बनाया जा चुका है। कभी मेडा ने स्वयं योजना बनाई तो कभी अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी से बनवाई गई। तीन साल पहले हापुड़ अड्डा चौराहे पर स्पोर्ट्स सिटी के नाम से स्कल्पचर लगाया गया। बैरियर रखे गए जिसे कुछ समय बाद हटा दिया गया। इसको लेकर जो भी योजना बनी वह धरातल पर पूरी तरह से लागू नहीं हो सकी।
