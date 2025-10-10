Language
    यूपी के इस जिले में बनेगा नया बस अड्डा, फिर शहर के अंदर नहीं होगी बसों की एंट्री

    By Om Bajpai Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:24 PM (IST)

    मेरठ के भैसाली बस अड्डे को शहर से बाहर ले जाने की योजना है। मेरठ साउथ और पल्हेड़ा में नए बस अड्डों का मानचित्र तैयार है, जिसे मुख्यालय भेजा गया है। पल्हैड़ा से उत्तर की ओर और मेरठ साउथ से दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की ओर बसों का संचालन होगा। वर्तमान में भैसाली बस अड्डे पर जाम की स्थिति रहती है, नए अड्डों से शहर को जाम से निजात मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भैसाली बस अड्डे को शहर के बाहर शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में बस अड्डे को शिफ्ट करने की कार्रवाई को लेकर बैठक हुई। बैठक में कमिश्नर और रोडवेज के अधिकारियों ने भाग लिया।

    बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया मेरठ साऊथ और पल्हेड़ा में नए बस अड्डों का मानचित्र तैयार कर लिया गया है। इसे अनुमोदन के लिए मुख्यालय भेजा गया है। दोनों स्थानों पर डेढ़ - डेढ़ हेक्टेयर भूमि पर बस अड्डे निर्मित किए जाएंगे। पल्हैड़ा से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार और देहरादून के लिए बसों का संचालन होगा वहीं मेरठ साऊथ में दिल्ली, गाजिायबाद, नोएड़ा, अजमेर , हरियाणा के लिए बसें चलेंगी। कुछ बसें दोनों अड्डों से होकर गुजरेंगी।

    वर्तमान में भैसाली बस अड्डे से आठ सौ से एक हजार बसों का आना जाना होता है। इसमें मेरठ और भैसाली डिपो के अलावा दूसरे जनपदों से आने वाली बसें शामिल हैं। बसों की लगातार आवाजाही से जाम की स्थिति बनी रहती है। अधिक ब क्षेत्रीय प्रबंधक संदीप नायक ने बताया कि मानचित्र का अनुमोदन होते ही बस अड्डों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।