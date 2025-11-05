रात के समय शहर की सड़कों पर क्या देखकर नगर आयुक्त हो गए हैरान? अब लगातार 15 दिन करेंगे भ्रमण

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर की वास्तविक स्थिति का आकलन तब होता है जब नगर आयुक्त स्वयं नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। मंगलवार रात को निरीक्षण में निकले नगर आयुक्त सौरभ गंगवार को कुछ भी संतुष्ट करने वाला नहीं मिला। उन्होंने तय किया कि वह अब स्वयं नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे।

भ्रमण एक-दो दिन नहीं बल्कि वह लगातार 15 दिन तक वार्डों में जाएंगे और सभी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति परखेंगे। मंगलवार रात 10 बजे के बाद वह सभी अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ भ्रमण पर निकले। कहीं इंटरलाकिंग टाइल्स टूटी मिली तो कहीं बहता पानी।

कचरे के ढेर जगह-जगह दिखाई दिए। स्ट्रीट लाइट के अंधेरे ने उन्हें निराश किया। कुछ ही स्थानों पर जलती हुई मिलीं बाकी पर पिछली बार कब जली थीं कोई बता नहीं पाया। सड़कों में गड्ढे अलग कहानी सुना रहे थे। पेड़ की शाखाएं टूट गईं तो उसे कोई हटाने वाला नहीं मिला। सिविल लाइंस के विभिन्न क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया था।