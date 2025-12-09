बेटी को गोद में लिए मुस्कान और साहिल आए विवेचक के सामने... इंस्पेक्टर ने कोर्ट के सामने पेश किया क्राइमसीन

जागरण संवाददाता, मेरठ। शहर के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी का सामना वीडियो कांफ्रेसिंग में हत्यारोपित मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला से हुआ। मुस्कान गोद में बेटी को लेकर पेश हुई, जबकि साहिल ने सिर के बाल कटवा दिए। 10 महीने बाद इंस्पेक्टर ने दोनों को देखा है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के समय और हाल में दोनों में बदलाव दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ने कोर्ट के सामने क्राइमसीन की पूरी जानकारी दी। साथ ही साक्ष्य भी कोर्ट के सामने पेश किए।

बह्मपुरी में तीन मार्च को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। उसके बाद शव को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दिया था। बाद में वहां से आरोपित हिमाचल घूमने चले गए थे। 17 मार्च को वहां से लौटे। उसके बाद 18 मार्च को पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा। तब पुलिस ने आरोपित मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया था। हाल में मुकदमे का ट्रायल जिला जज संजीव पांडे की अदालत में चल रहा है।

ट्रायल में मुकदमे के वादी मृतक सौरभ के भाई बबलू, रिपोर्ट दर्ज करने वाले हेड मोहर्रिर बृजेश कुमार, सौरभ की मां रेणू, मृतक के दोस्त सौरभ कुमार, बर्तन व्यापारी राकेश, नीला ड्रम विक्रेता सैफुद्दीन, बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान करने वाले आशु, दवा लिखने वाले डा.अरविंद कुमार देशवाल, दवा देने वाले ऊषा मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी, नीले ड्रम को काटने वाले अशोक, पंचनामा भरने वाले दारोगा धर्मेंद्र गौड़ समेत पोस्टमार्टम करने वाले डा. दिनेश सिंह चौहान, कैब चालक अजब सिंह समेत 36 लोगों की गवाही हो चुकी है। मंगलवार को विवेचक इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी कोर्ट में पेश हुए। उनके सामने ही हत्या में प्रयोग किया सामान खोला गया।

साथ ही हत्या के बाद जुटाए सभी सबूत भी इंस्पेक्टर ने पेश किया। सभी साक्ष्यों को देखकर ही अधिवक्ता 15 दिसंबर को इंस्पेक्टर से सवाल-जवाब करेंगे। इंस्पेक्टर ने बताया कि मुस्कान और साहिल दोनों ही वीड़ियो कांफ्रेसिंग में उनके सामने खड़े हुए थे। दस माह में उनमें काफी बदलाव देखने को मिला है। साहिल ने सिर के बाल काट दिए। साथ ही मुस्कान भी बेटी को गोद में लेकर आई थी।