मेरठ में एक घर के अंदर से आ रही थी बदबू, पड़ोसियों ने जाकर देखा तो पैरों तले खिसक गई जमीन

जागरण संवाददाता, मेरठ। कोतवाली थाना क्षेत्र के पोदीवाड़ा में घर के अंदर एक अधेड़ का शव मिला है। शुक्रवार रात में जब बदबू फैली तो आसपास के लोगों का पता चला। पुलिस ने शव को मर्चरी भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पोदीवाड़ा निवासी 51 वर्षीय अनिल कुमार अविवाहित था। वह अपने हिस्से के मकान में अकेला रहता था और एक हिस्से में उसका भाई अपने परिवार के साथ रहता था।