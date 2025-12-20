मेरठ में एक घर के अंदर से आ रही थी बदबू, पड़ोसियों ने जाकर देखा तो पैरों तले खिसक गई जमीन
मेरठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के पोदीवाड़ा में एक 51 वर्षीय अधेड़ अनिल कुमार का शव घर के अंदर मिला। बदबू आने पर पड़ोसियों को पता चला। पुलिस ने शव को पो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। कोतवाली थाना क्षेत्र के पोदीवाड़ा में घर के अंदर एक अधेड़ का शव मिला है। शुक्रवार रात में जब बदबू फैली तो आसपास के लोगों का पता चला। पुलिस ने शव को मर्चरी भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पोदीवाड़ा निवासी 51 वर्षीय अनिल कुमार अविवाहित था। वह अपने हिस्से के मकान में अकेला रहता था और एक हिस्से में उसका भाई अपने परिवार के साथ रहता था।
शुक्रवार रात में अनिल कुमार के घर से बदबू आई तो भतीजे सुधीर ने वहां जाकर देखा तो वह मृत पड़ा था। मामले की जानकारी आसपास के लोगों सहित पुलिस को दी। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार का कहना है कि शव को मर्चरी भेज दिया है। मौत कैसे हुई इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगी।
