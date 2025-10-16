Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Meerut Metro: मोदीपुरम को जाने वाली मेट्रो आखिर कब आने वाली है? प्लेटफॉर्म पर तो होने लगा अनाउंसमेंट

    By Pradeep Diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:33 PM (IST)

    मेरठ में नमो भारत और मेट्रो के संचालन में हो रही देरी पर सवाल उठ रहे हैं। मेरठ साउथ स्टेशन पर घोषणा तो हो रही है, पर मेट्रो के आने का समय स्पष्ट नहीं है। सांसद अरुण गोविल ने भी शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर जल्द संचालन शुरू करने का आग्रह किया है, क्योंकि लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Meerut Metro: मोदीपुरम को जाने वाली मेट्रो आखिर कब आने वाली है? प्लेटफॉर्म पर तो होने लगा अनाउंसमेंट


    जागरण संवाददाता, मेरठ। नमो भारत व मेरठ मेट्रो के स्टेशन मेरठ साउथ पर उद्घाेषणा हो रही है कि मेरठ मेट्रो प्लेटफार्म संख्या दो पर मिलेगी लेकिन कोई यह नहीं बता पा रहा है कि आखिर वहां पर मेट्रो कब आएगी। वह मेट्रो मोदीपुरम के लिए कब जाएगी। यानी शुभारंभ कब हाेगा यह कोई नहीं बता पा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लगातार हो रही देरी और लंबी हो रही प्रतीक्षा पर शहरवासी सवाल कर रहे हैं कि अगर पूरा कारिडोर संचालन के लिए तैयार है तो फिर शुभारंभ में देरी क्यों हो रही है। 30 सितंबर को शुभारंभ की संभावित तिथि आई थी, उसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल व सभा स्थल की तलाश शुरू कर दी थी।

    जब वह कार्यक्रम टल गया तब उसके बाद कई संभावित तिथियां सामने आईं लेकिन शुभारंभ नहीं हो सका। इस कारिडोर को मार्च 2025 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, हालांकि बाद में इसे जून 2025 कर दिया गया था। यदि इसके लक्ष्य को जून की समय सीमा मानी जाए तो पांच महीने अतिरिक्त हो चुके हैं, फिर भी शुभारंभ की तिथि सामने नहीं आई है। प्रतिदिन रात भर ट्रायल के लिए दौड़ती रैक को देखकर लोगों का सब्र टूट रहा है।

    गोविल ने भी लिखा शहरी विकास मंत्रालय को पत्र

    सांसद अरुण गोविल ने शहरी विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है कि मेरठ में नमो भारत व मेट्रो का संचालन जल्द शुरू किया जाए। उन्हाेंने स्थानीय लोगों की चिंता व निराशा का भी पत्र में जिक्र किया।