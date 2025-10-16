Meerut Metro: मोदीपुरम को जाने वाली मेट्रो आखिर कब आने वाली है? प्लेटफॉर्म पर तो होने लगा अनाउंसमेंट

जागरण संवाददाता, मेरठ। नमो भारत व मेरठ मेट्रो के स्टेशन मेरठ साउथ पर उद्घाेषणा हो रही है कि मेरठ मेट्रो प्लेटफार्म संख्या दो पर मिलेगी लेकिन कोई यह नहीं बता पा रहा है कि आखिर वहां पर मेट्रो कब आएगी। वह मेट्रो मोदीपुरम के लिए कब जाएगी। यानी शुभारंभ कब हाेगा यह कोई नहीं बता पा रहा है।

लगातार हो रही देरी और लंबी हो रही प्रतीक्षा पर शहरवासी सवाल कर रहे हैं कि अगर पूरा कारिडोर संचालन के लिए तैयार है तो फिर शुभारंभ में देरी क्यों हो रही है। 30 सितंबर को शुभारंभ की संभावित तिथि आई थी, उसे देखते हुए जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल व सभा स्थल की तलाश शुरू कर दी थी।

जब वह कार्यक्रम टल गया तब उसके बाद कई संभावित तिथियां सामने आईं लेकिन शुभारंभ नहीं हो सका। इस कारिडोर को मार्च 2025 में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, हालांकि बाद में इसे जून 2025 कर दिया गया था। यदि इसके लक्ष्य को जून की समय सीमा मानी जाए तो पांच महीने अतिरिक्त हो चुके हैं, फिर भी शुभारंभ की तिथि सामने नहीं आई है। प्रतिदिन रात भर ट्रायल के लिए दौड़ती रैक को देखकर लोगों का सब्र टूट रहा है।



गोविल ने भी लिखा शहरी विकास मंत्रालय को पत्र